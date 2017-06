Barcellona - Valverde si presenta: "Voglio vincere e far divertire, grato al club per la fiducia"

Nel primo giorno di giugno inizia ufficialmente l'avventura di Ernesto Valverde al Barcellona. Questa mattina l'ex tecnico è stato presentato alla stampa con una lunga conferenza in cui si sono toccati tutti i temi importanti, dal mercato alla questione difesa, passando per i rinnovi di Andres Iniesta e Leo Messi, perni della squadra blaugrana da dieci anni. Valverde, che ha militato per due anni nel Barcellona da giocatore, è apparso emozionato, ma al contempo motivato per l'inizio di questa nuova avventura dopo i quattro anni passati alla guida dell'Athletic Bilbao, di seguito la conferenza.

Dopo un breve video di presentazione Valverde si presenta alla stampa parlando del suo tipo di calcio: "Mi dovrò adattare ma penso che non ci saranno problemi visto che conosco molto il club. Possiamo giocare sia con il 4-3-3 che con il 3-4-3 ma siamo pronti ad adattarci ad ogni situazione per tenere le redini del gioco". Il Barcellona dovrà ripartire sempre da Leo Messi che rinnoverà a breve, Valverde parla dell'Argentino cosi: "E' una fortuna allenare Messi, è il miglior giocatore che abbia mai visto e riesce a sorprenderti ogni partita. E' determinante in ogni zona del campo e questa è una fortuna perché non ho mai allenato un giocare cosi e rinnoverà molto presto".

Tiene banco invece Iniesta con il giocatore che andrà in scadenza l'anno prossimo e non sembra ancora convinto sul suo rinnovo, queste le parole di Valverde: "Iniesta è un giocatore importante per il club sotto ogni punto di vista, parlerò con lui". Il Barcellona inizierà la prossima stagione con tre Clasicos con il Real Madrid di cui due in Superocoppa, il tecnico la pensa cosi: "E' un bene avere partite importanti subito cosi possiamo mantenere alta la concentrazione ed entrare in forma già dall'estate". E sulle possibilità di migliorare la squadra dice: "E 'una domanda pericolosa. Posso avere le mie idee, ma devo essere grato al lavoro del mio predecessore, perché Luis Enrique ha fatto grandi cose. Credo che ci siano cose che posso fare diversamente, ma è una cosa che decidere al volo".

Il punto debole del Barca, quest'anno, è stato il reparto arretrato con tante rotazioni per quanto riguarda la fascia destra con Sergi Roberto adattato per far fronte all'infortunio di Aleix Vidal: "Sergi e Aleix, dice Valverde, sono giocatori importanti che possono portare cose importanti". Sul fronte mercato si esprime cosi: "La mia prima conversazione con Robert Fernandez è avvenuta qualche giorno fa. Ci siederemo ancora al tavolo per parlare di possibili acquisti ma ho molta fiducia in un club che ha già un'ottima base". Parole anche per Luis Suarez: "Lui è un attaccante che ha sempre segnato ed ha un gran fiuto del gol, speriamo che non lo perda. Quest'anno è stato utile anche in fase di costruzione del gioco ed è importante".

Per concludere due parole sul Barcellona B e la data dell'inizio della preparazione estiva: "Sarà molto importante seguire i giovani della seconda squadra soprattutto quest'anno che sono stati promossi. Ci riuniremo il 12 Luglio per preparare al meglio le amichevoli negli Stati Uniti e le due gara di Supercoppa", chiude Valverde.