Barcellona - Iniesta resta, Digne in forse

Dopo le voci riguardo il suo futuro, Andres Iniesta tranquillizza tutto il popolo blaugrana e spegne le speranze dell'Inter, in ultimo, e della Juventus. Già perché Don Andres, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe deciso di rimanere in blaugrana, nonostante il solo anno di contratto che ancora lo lega al club catalano.

Il trentatrenne centrocampista ha avuto, quasi certamente, un colloquio con dirigenza e allenatore per capire il suo ruolo nel Barcellona che verrà. Un colloquio dall'esito positivo, anche se il futuro resta ancora un'incognita visto che, come detto in precedenza, il numero 8 ha il contratto in scadenza l'anno prossimo ed il rinnovo non sembra ancora dietro l'angolo. Nonostante le poche sicurezze offerte dal nuovo corso barcelonista, Iniesta ha deciso di respingere le sirene estere, italiche più che altro, respingendo le aveance di Inter e Juventus.

Sulla stessa linea dell'Illusionista c'è anche Lucas Digne che nella passata stagione ha vissuto periodi di alti e bassi come del resto tutta la retroguardia blaugrana. L'ex terzino della Roma vuole rimanere per giocarsi tutte le sue carte e dimostrare il suo reale valore anche se, sulla fascia sinistra, c'è da fare i conti con Jordi Alba che vuole tornare protagonista sulla corsia di sinistra dopo qualche screzio con Luis Enrique a causa del cambio di modulo che lo ho costretto a sedersi in panchina in alcune occasioni, come a Torino contro la Juventus nel match di Champions League. Nonostante la sua volontà, però, il destino del terzino francese sembra ormai lontano dalla capitale catalana. La sensazione è che Iniesta rimarrà ancora a Barcellona per un altro anno, con il futuro che deciderà per lui, mentre per Digne verranno ascoltate tutte le proposte, con l'Inter in pole, anche se il giocatore vorrebbe restare dalle parti del Camp Nou per dimostrare il suo reale valore.