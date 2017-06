Neymar chiama Verratti al Barcellona: "È un fuoriclasse perfetto per noi"

Google Plus

Neymar chiama Verratti: "È un fuoriclasse perfetto per noi"

Verratti e il Barcellona. Un matrimonio che tutti vogliono tranne il Paris Saint-Germain che non vuole privarsi in alcun modo del talento azzurro, perno del centrocampo dei parigini. Nella giornata di ieri, infatti, il giocatore e il suo agente Donato Di Campli si sono incontrati con il direttore sportivo dei transalpini ma l'incontro, durato circa cinquanta minuti, ha avuto i connotati di uno scontro. Già, perché il club dello sceicco Al Khelaifi è arrivato a offrire 12 milioni l'anno al giocatore che però vuole solo il Barcellona.

Il club Catalano attende e, secondo fonti vicine al club, nei prossimi giorni formulerá un'offerta per colui che è l'erede designato di Iniesta che, nonostante le lusinghe di Inter e Juventus, resterà un altro anno.

Tornando a Verratti, il centrocampista ex Pescara è amatissimo a Barcellona e, a rincarare la dose, ci ha pensato anche Neymar che in un'intervista ha parlato così del classe 92': "E' chiaro che mi piacerebbe che venisse al Barcellona. E' un grande giocatore, di qualità e tecnica incredibile. Ha il profilo e le caratteristiche perfette per giocare con noi nel Barcellona. Sono convinto che qualora dovesse arrivare tutta la squadra lo accoglierebbe nel migliore dai modi perché è un grande campione".

Un assist in piena regola, che si aggiunge ai presunti malumori del centrocampista emersi negli scorsi giorni come la possibile scelta di non presentarsi al ritiro del 4 Luglio. Il Barcellona aspetta ma la sensazione che Verratti potrà diventare compagno di Neymar e realizzare il sogno di giocare con il suo idolo: Leo Messi.