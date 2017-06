Il Real Madrid accelera per Mbappè

Il Real Madrid fa sul serio per Kylian Mbappè e, negli ultimi giorni, ha accelerato le operazioni per portare il talento francese dalle parti del Bernabeu. Secondo Telefoot, lo scorso 13 giugno, dopo l'amichevole fra Francia e Inghilterra, Florentino Perez avrebbe incontrato il padre del ragazzo, fin qui non troppo convinto dall'ipotesi Real per il poco spazio che il figlio potrebbe trovare. Perez avrebbe promesso al francesino un ruolo di primo piano nell'undici di Zidane che già qualche giorno prima aveva telefonato al calciatore per spiegargli il tutto.

La strategia del Madrid è chiarissima: ottenere il sì del giocatore, e questo non dovrebbe essere un problema, e poi trattare con il Monaco che vorrebbe trattenere Mbappè un altro anno. Il prezzo è altissimo, in corsa c'è anche il Psg che, secondo l'Equipe, avrebbe messo sul piatto ben 135 milioni per portare Mbappè alla Tour Eiffel.

Si prospetta un'asta a prezzi folli per il classe 98, con possibili scenari clamorosi. In caso di sbarco a Madrid, uno dei tre componenti della BBC dovrebbe partire. L'indiziato numero uno è Ronaldo, visti i problemi col fisco spagnolo e il mal di pancia, ma occhio anche a Bale che la passata stagione è stato falcidiato dagli infortuni e superato da Isco nelle gerarchie. Tutti pazzi per Mbappè, dunque, con il Real Madrid in vantaggio, che sia l'inizio di un triangolo di mercato clamoroso?