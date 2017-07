Mercato europeo - LaLiga: il Real sogna Mbappé, immobile il mercato dell'Atletico Madrid

Source photo: goal.com

Difficile rinforzare una squadra che per due anni di fila ha vinto la Champions League. Eppure è questo il compito che attende Florentino Perez, deciso a rendere ancor più imbattibile il suo Real Madrid. Tra i calciatori sondati, piace e non poco Mbappé, punta di diamante di un Monaco costretto a trattenere alcuni suoi gioielli per non distruggere quanto fatto nella passata stagione. I madrileni mettono 150 milioni sul piatto, i monegaschi vacillano. In arrivo, invece, i giovani Llorente e Mayoral, messosi in luce con l'Under 21 spagnola. Ufficiale invece il colpo Theo Hernandez, terzino talentuoso soffiato proprio agli odiati cugini dell'Atletico Madrid.

A causa del blocco del mercato, al contrario, non registra scossoni il mercato dell'Atletico Madrid, che dovrà trattenere i talenti piuttosto che prelevarne di nuovi. Incassato il nobile gesto di Griezmann, il francese infatti non partirà fino a che i colchoneros non potranno comprare, la società della capitale spagnola sta sondando comunque il terreno, cercando di assicurarsi, per gennaio, le prestazioni di Diego Costa e Vitolo. Calciatori davvero forti, che potrebbero però accasarsi prima di gennaio. Tornati dal loro vecchio club, invece, Vietto e Kranevitter, che potenzieranno il centrocampo e l'attacco fino a quando non potranno comprare.

Suggestione Verratti, invece, per il Barcellona, deciso a fare follie per assicurarsi il talentuoso regista ex Pescara. Sotto il nuovo corso di Valverde, i blaugrana dovranno necessariamente rinnovarsi, sostituendo la gloriosa vecchia guardia con atleti tecnicamente validissimi. Ad oggi, i catalani hanno ripreso Deulofeu all'Everton, Samper dal Granada e Munir dal Valencia. Prelevato dal Fluminense, invece, Marlon Santos de Silva Barbousa, difensore classe '95 che giocherà un anno nel Barcellona B.