Barcellona, l'esubero Mathieu in prova allo Sporting Lisbona

Photo by "Radio Goal 24"

Il Barcellona e Mathieu sono pronti a dirsi addio in maniera definitiva. L'arrivo del francese non è mai stato gradito alla platea catalana, scontenti e delusi per via dell'elevato sforzo economico che è stato compiuto per strapparlo al Valencia. Nel luglio 2014 vennero versati 20 milioni di euro, ma i risultati non sono stati del tutto ripagati. Luis Enrique lo ha utlizzato di rado, e a quanto pare anche Valverde è intenzionato a puntare su altri difensori per rinforzare il reparto. Dopo tre anni, dunque, è ormai imminente il divorzio: il 33enne lascia con una Champions League in bacheca, un Mondiale per club, una Supercoppa Europea, due titoli di Spagna, una Copa del Rey e una Supercoppa nazionale. Score di presenze molto basso, con 53 apparizioni e 3 goal.

Che ne sarà del suo futuro? Mathieu, nonostante l'età e la discontinuità di questi anni, resta un profilo molto apprezzato da numerose squadre europee. Su di lui c'è il forte interesse dello Sporting Lisbona, club portoghese che sta cercando di allestire una rosa competitiva per ritornare a vincere il campionato dopo tanti anni. Il francese è in prova, e a comunicarlo è stato il Barcellona attraverso il proprio sito ufficiale: "Terminato questo periodo le tre parti in causa prenderanno una decisione sul futuro del giocatore francese."

Come narra il comunicato, le due società si incontreranno molto presto per discutere della trattativa. Lo Sporting lo aveva cercato già nella scorsa sessione di mercato, ma Luis Enrique decise di tenerlo per precauzione. Adesso è finito ufficialmente sul mercato, e i portoghesi faranno di tutto per mettere a segno un altro colpo importante dopo Bruno Fernandes, Coentrao e Seydou Doumbia. Economicamente non è impossibile da comprare, anche per via dell'età avanzata. Dovrà ridursi lo stipendio, ma lo farà di corsa pur di ritornare a giocare con continuità.