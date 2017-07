Liga, il Real Madrid punta Dani Ceballos

Dani Ceballos. Fonte: TheSun.co.uk

Premiato come miglior giocatore dell'Europeo Under 21, perso in finale dalla sua Spagna contro la Germania, Dani Ceballos è appena diventato l'obiettivo di mercato delle grandi di Spagna. La nuova perla di Utrera (l'originale è Josè Antonio Reyes) è un centrocampista di talento indiscusso, che fino a quest'estate non era però mai riuscito a mettere in mostra. Carattere difficile, Ceballos ha faticato a lungo a imporsi nel Betis Siviglia, prima di trovare continuità con Victor Sanchez (nella seconda metà di stagione in Liga) e di affermarsi con la maglia della Rojita di Albert Celades.

Dani Ceballos. Fonte: AS

Ventuno anni ancora da compiere, il centrocampista del club andaluso ha attirato su di sè le attenzioni del Real Madrid campione di Spagna e d'Europa. Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano AS, da sempre vicino alla Casa Blanca, i dirigenti merengues hanno intenzione di anticipare la concorrenza di Barcellona e Atletico Madrid, cercando di chiudere l'acquisto del ragazzo già a inizio settimana (si parla di incontri tra lunedì e martedì), con un'offerta di venti milioni di euro già pronta ad essere recapitata alla società betica. L'interesse del Real per Ceballos è di antica data, ma le buone prestazioni del giocatore all'Europeo Under 21 hanno accelerato la volontà di portare il ventenne di Utrera al Santiago Bernabeu. Eppure, non si tratta di un acquisto scontato, perchè Barcellona e Atletico Madrid rimangono alla finestra, pronte a sferrare un attacco a sorpresa che scompaginerebbe i piani del Real: i catalani hanno appena chiuso la cessione di Tello proprio al Betis, e possono contare sull'appoggio di Serra Ferrer, ex blaugrana, ora plenipotenziario al Betis. L'Atletico potrebbe invece convincere il club andaluso acquisendo il giocatore, ma con la promessa di farlo rimanere un anno in prestito al Benito Villamarin, complice l'impossibilità di ingaggiare nuovi elementi in questa sessione estiva di mercato. Secondo AS, la volontà del ragazzo sarebbe quella di vestirsi di blanco sin da subito, divenendo così uno dei componenti del centrocampo del Real, magari come riserva di Toni Kroos nel ruolo di mezz'ala sinistra, posizione occupata proprio agli Europei Under 21 appena conclusisi. Dalla Rojita arriveranno a Madrid anche Jesus Vallejo, Marcos Llorente e Borja Mayoral (oltre a Marco Asensio).

Marcos Llorente. Fonte: ElBernabeu.es

Vallejo sembra essersi assicurato un posto in rosa, come giocatore di rotazione tra i centrali difensivi, specie ora che Pepe ha lasciato il Real. I titolari rimarranno Varane e Sergio Ramos, con Nacho pronto a fare il jolly di retroguardia. Solo l'acquisto di un grande difensore potrebbe chiudere le porte di Valdebebas a Vallejo, reduce da una buona stagione in Bundesliga con l'Eintracht di Francoforte. Per Marcos Llorente lo spazio sarà limitato a quello di vice Casemiro, in un reparto ora particolarmente affollato, con il brasiliano, Modric, Kroos e Kovacic (volendo anche Isco) molto avanti nelle gerarchie di Zidane. Dopo i primi giorni di ritiro la sua situazione sarà più chiara, mentre chi dovrebbe tornare nuovamente in prestito è l'attaccante centrale Borja Mayoral. Intanto si muove anche il mercato in uscita del Real Madrid. Mariano, punta dominicana della cantera madridista, è stato ceduto per otto milioni di euro al Lione. Niente diritto di recompra per i merengues, ma una percentuale del 40% su un'eventuale futura rivendita. L'esterno difensivo Danilo rimane in trattative per passare alla Juventus, mentre Alvaro Morata insiste per approdare al Manchester United, alla corte di Josè Mourinho, ma il Real attende, nella speranza di chiarire il prima possibile la situazione Cristiano Ronaldo. Che al momento ha bloccato anche la cessione di James Rodriguez, il colombiano che a Madrid danno comunque lontano dai progetti futuri della Casa Blanca.