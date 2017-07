Barcellona - Bellerin sempre più vicino

Hector Bellerin

Ritorno di fiamma del Barcellona per Hector Bellerin. Secondo il quotidiano Catalano Sport gli agenti del giocatore avrebbero già avuto dei colloqui con la dirigenza del club Blaugrana per il ritorno del terzino che al momento è in forza all'Arsenal.

Bellerin, cresciuto nella Cantera del Barcellona, è nel mirino del club Azulgrana da circa un anno ma, nelle ultime settimane, la situazione era rimasta bloccata vista l'indecisione del giocatore e il muro dell'Arsenal deciso a non cedere il giocatore per meno di 40 milioni di euro. Nel corso dell'Europeo Under 21 la possibile svolta con l'entourage del giocatore che ha parlato più volte con il club Blaugrana con i colloqui che hanno avuto un esito positivo. Sempre secondo Sport, nei prossimi il giorni i dirigenti del Barcellona parleranno direttamente con l'Arsenal per dare un'accelerata decisiva alla seconda operazione in entrata dopo la recompra di Deulofeu. La rivoluzione Blaugrana partirà dalla difesa, dunque, con Mathieu che si trasferirá allo Sporting Lisbona mentre Sergi Roberto tornerà a fare l'interno di centrocampo dopo il suo immenso girovagare nel rettangolo di gioco. Intanto si lavora sempre sulla pista Verratti anche se nell'ultima settimana non ci sono stati grossi colpi di scena sia da una parte che dall'altra.

Il mercato è appena cominciato