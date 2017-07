Duello Real Madrid-Barcellona per Ceballos

Ha impressionato tutti con la sua Spagna nell'Europeo Under 21, adesso Dani Ceballos è pronto per fare il grande salto. Il centrocampista del Betis è conteso da Real Madrid e Barcellona, con i blancos che, al momento, sono in vantaggio per assicurarsi le prestazioni del talento classe 94'.

Il Real ha margine sulla concorrenza e, tra oggi e domani, le merengues daranno una netta accelerata ai negoziati per chiudere l'affare al più presto. L'idea del club di Florentino Perez è quella di presentare un'offerta di 20 milioni di euro, ovvero, una cifra superiore al valore della clausola di Ceballos che è di 15 milioni. Il Real può contare sulla volontà del giocatore di trasferirsi nella capitale e, inoltre, potrebbe anche decidere di lasciare Ceballos in prestito per un anno al Betis, gli andalusi gradirebbero questa soluzione. Fiducia dalle parti del Bernabeu, visto che l'altra concorrente, il Barcellona, sembra essersi mossa in ritardo. I dirigenti del club blaugrana hanno contattato l'entourage del giocatore soltanto negli ultimi giorni e per convincere Ceballos gli starebbero garantendo un ruolo da protagonista nell'immediato. Iniesta, infatti, non è più quello dei giorni migliori e Valverde ha bisogno di un sostituto all'altezza di colui che è stato uno dei centrocampisti più forti e geniali della storia del Barcellona e non solo.

Nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità ma la sensazione è che il primo particolare Clasico della stagione sia sulla strada di Madrid.