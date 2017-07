Siviglia, Muriel e Nolito vicini. "Manita" di cessioni all'orizzonte

Photo by "CalcioMercato.com"

Il Siviglia è pronto a ripartire dopo il pesante addio di Monchi. Gli spagnoli stanno adottando strategie di mercato molto importanti a partire da acquisti funzionali al nuovo progetto tecnico instaurato da Berizzo, profilo ideale per sostituire Jorge Sampaoli.

Il primo nome che è (ri)sbarcato a Siviglia è quello di Ever Banega, tornato in Spagna con l'obiettivo di ritrovare continuità. Investimento complessivo di 9 milioni. Sul piatto c'è anche Luis Muriel della Sampdoria, e si vocifera già di un presunto accordo sulla base di 22 milioni di euro, più un quadriennale all'esplosivo centravanti colombiano. Gli addetti ai lavori non si sono ancora espressi su questa presunta voce, ma a quanto pare sarà lui il prossimo a lasciare la costosa bottega blucerchiata. Sempre per il reparto offensivo è in arrivo Nolito, in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City: restano da limare dei dettagli ma l’accordo tra le parti è stato già trovato. Berizzo, inoltre, vorrebbe ingaggiare anche Jonny, terzino spagnolo attualmente in forza al Celta Vigo e reduce da un buonissimo europeo con l'U21 di Celades. Si continua a trattare con l'Inter per quanto riguarda Jovetic, ma è una pista che è stata leggermente accantonata.

Ci sarà da lavorare anche sul fronte delle uscite. Il Siviglia deve mettere a posto un paio di questioni economiche per quanto riguarda il Fair Play ed è per questo motivo che la società potrebbe cedere diversi pezzi importanti. Vitolo, N'Zonzi, Rami, Sergio Rico e Iborra potrebbero lasciare e portare ben 120 milioni di euro. Vitolo e N'Zonzi sono quelli più pregiati e non andranno via per meno di 40 milioni di euro. Sullo spagnolo c'è il forte interesse dell'Atletico Madrid, a causa del blocco del mercato i colchoneros potrebbero chiedere un favore agli andalusi. Sistemazione in prestito per sei mesi e successivo acquisto non appena ci sarà il via libera per gli investimenti. Si vocifera del Las Palmas. Il francese è da tempo nel mirino della Juventus. Rami è vicino al Marsiglia e porterà circa 4 milioni di euro, mentre Sergio Rico è richiesto dalla Premier League. Tutto fatto tra Iborra e il Leicester.