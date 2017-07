Atletico Madrid - Preso Vitolo, giocherà 6 mesi al Las Palmas

Il blocco del mercato non ferma l'Atletico Madrid che ha praticamente chiuso per l'esterno del Siviglia Vitolo. I colchoneros pagheranno la clausola rescissoria di 40 milioni al club andaluso per assicurarsi le prestazioni del giocatore spagnolo a partire da gennaio, vista l'impossibilità di fare mercato in entrata fino al primo mese del prossimo anno. Ecco, dunque, che la dirigenza biancorossa ha risolto così la questione: pagare la clausola subito e girare il giocatore al Las Palmas, dove tra l'altro ha già militato prima di trasferirsi al Siviglia.

Il tutto è stato confermato da Toni Cruz, direttore sportivo del club canario che in conferenza stampa ha rilasciato queste dichiarazioni: "Il nostro presidente ha raggiunto un accordo con l'Atletico Madrid: appena prenderanno Vitolo lo gireranno a noi fino a gennaio".

Una scelta intelligente da parte dell'Atletico Madrid che ha trovato un modo semplice ed efficace per consentire al giocatore di mantenere il ritmo partita, preservando le proprie chances di convocazione con la Spagna. Scelta totalmente opposta rispetto a quella compiuta dal Barcellona, due anni fa, con Arda Turan e Aleix Vidal.

Vitolo, dunque, lascia il Siviglia dopo 147 partite con 27 gol e 32 assist. Adesso il momentaneo ritorno a casa prima della nuova avventura con la camiseta dell'Atletico.