Liga, Barcellona - Adesso è ufficiale: Messi rinnova fino al 2021

Dopo quasi un anno di trattative, intervallate da piccole paure e grandi certezze, adesso possiamo affermarlo con certezza, in quanto è anche arrivata l'ufficialità: Lionel Messi ha rinnovato il suo contratto con il Barcellona fino al 2021. Pochi minuti fa il club blaugrana, ha comunicato il tutto attraverso il profilo Instagram ufficiale con un collage di foto della Pulce in questi dodici anni in prima squadra. In realtà sono di più visto che Messi si è trasferito nella città catalana nel 2000 prima di fare tutta la trafila nella Masia.

Un'estate che è cominciata nel migliore dei modi per la Pulce che, dopo aver convogliato a nozze con la sua splendida Antonella, ha rinnovato anche il suo amore per il Barcellona. Un nuovo contratto a cifre incredibili, monstre, visto che il fuoriclasse argentino guadagnerà 30 milioni netti l'anno fino al 2021 con l'opzione per l'anno successivo quando, tra l'altro, sarà presentato il nuovo Camp Nou. Anche la clausola rescissoria è da capogiro: se qualcuno vorrà provare a strappare Messi al Barcellona, dovrà farsi carico della clausola fissata in 300 milioni di euro.

Una carriera stratosferica per il trentenne argentino che, fino ad ora, con la maglia del Barcellona, ha alzato 30 trofei di cui 4 Champions League e otto campionati Spagnoli. Inoltre non vanno dimenticati i 5 Palloni D'Oro e le 4 Scarpe D'Oro, l'ultima conquistata proprio in questa stagione. Messi avrà almeno altri quattro anni per poter arricchire la sua bacheca e scrivere nuove pagine indelebili della sua carriera e della sua storia con il Barcellona.