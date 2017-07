Real Madrid: Fabio Coentrao in prestito allo Sporting Lisbona

Source photo: bleacherreport.com

Fabio Coentrao torna in Patria. Dopo una lunga esperienza in Spagna, indossando la camiseta blanca del Real Madrid, il ragazzo di Vila do Conde riparte dallo Sporting Lisbona per dare un senso ad una carriera eclissatasi a causa delle poche apparizioni con il club campione d'Europa in carica. Giunto nella capitale spagnolo per l'importante cifra di trenta milioni e dopo due anni importanti al Benfica, Coentrao non è riuscito a riconfermarsi, abbassando sempre più costantemente il numero di presenze, passando dalle venti in Liga della prima stagione alle sole nove del 2014.

Decisi a scommettere ancora su di lui, gli spagnoli decisero di mandarlo in prestito al Monaco, dove Fabio Coentrao ha disputato quindici gare in Ligue 1, segnando tre reti. Lo scatto mentale, però, non avvenne nemmeno nel Principato e, complice anche la presenza di Marcelo, il portoghese non è mai definitivamente esploso dalle parti del Bernabeu, collezionando solo sei presenze totali nell'ultima stagione. Troppo poco, ma non abbastanza per cederlo definitivamente. Nuova avventura, dunque, per il mancino, che in prestito allo Sporting Lisbona cercherà di strappare una convocazione per i Mondiali di Russia 2018.