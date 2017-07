Barcellona - No del Guangzhou per Paulinho

Il mercato del Barcellona sta entrando nel vivo, anche se a ritmi piuttosto lenti. Dopo la recompra di Deulofeu, il club azulgrana sta concentrando tutte le sue attenzioni sul centrocampo, con Verratti in cima alla lista di Valverde. Da Parigi, però, non arrivano notizie positive, il centrocampista Italiano è tornato ad allenarsi con la squadra ed il presidente Al Khelaifi ha chiuso riguardo una sua possibile cessione. La situazione resta sempre da monitorare, fin quando, il classe 92', non chiarirà, in maniera definitiva, il suo futuro.

L'alternativa, in casa Barca, si chiama Paulinho, ma pochi minuti fa il Guangzhou Evergrande ha respinto l'offerta del club catalano con un comunicato ufficiale: "Paulinho, che ha firmato il rinnovo nel gennaio 2017, è un giocatore importante per il nostro club. Per questo motivo abbiamo dato una risposta ufficiale al Barcellona, rifiutando la loro offerta, non è nei nostri piani vendere il giocaore. Esprimiamo la nostra gratidutine al Barcellona per tenere in così alta considerazione Paulinho".

La società cinese blinda di fatto l'ex centrocampista del Tottenham e della nazionale brasiliana. Intanto, rimane sempre viva la pista che porta a Bellerin, anzi vivissima, l'entourage del giocatore ha avuto contatti con gli emissari del Barcellona: le parti sono vicine e la volontà del ragazzo potrebbe essere un fattore determinante.