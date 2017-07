Google Plus

Liga, Neto sbarca a Valencia

Mancano ancora le firme definitive sui contratti, ma oramai si può tranquillamente dire che Neto è il nuovo portiere del Valencia. Il portiere brasiliano ha già lasciato Torino e la Juventus, a cui andranno sette milioni più altri due dipendenti da alcuni bonus per i risultati che la squadra spagnola otterrà nel corso degli anni, ed è già sbarcato alla corte di Marcelino.

Il brasiliano ex Fiorentina aveva espresso già da tempo la sua voglia di trovare un posto da titolare e l'occasione che gli ha offerto il Valencia non poteva di certo rifiutarla. La possibilità di parare in Liga stuzzicherebbe qualsiasi portiere del mondo, vista la presenza dei più forti attaccanti degli ultimi anni, e così il Valencia ha battuto la concorrenza del Watford. Neto è già atterrato all'aeroporto sito a Manises accompagnato dal direttore sportivo della squadra valenciana, Mateu Alemany.

Lì ha rilasciato le prime parole da nuovo giocatore del Valencia, dichiarando che è "davvero felice" e voleva "giocare solo per il Valencia". Più tardi, all'uscita della clinica utilizzata dalla società spagnolo per compiere le visite mediche, Neto è stato intercettato da RadioEsport Valencia che gli ha strappato altre piccole dichiarazioni, tra cui quella che sottolinea l'importanza avuta da Marcelino per farlo arrivare al Mestalla.