Real Madrid - È fatta per Dani Ceballos

Dani Ceballos

Dani Ceballos sarà un nuovo giocatore del Real Madrid. Secondo il quotidiano AS, il talento che si è messo in mostra agli Europei Under 21 in Polonia, ha dato il suo definitivo si ai Blancos.

Il centrocampista del Betis non ha avuto esitazioni davanti all'ultimatum di 24 ore da parte del club di Florentino Perez tanto che l'agente ha confermato il tutto dichiarando che il suo assistito vuole giocare solo dalle parti del Bernabeu. Sempre secondo il quotidiano spagnolo entro le prossime 48-72 ore Ceballos diventerà un giocatore del Real Madrid: l'annuncio è atteso in questo fine settimana o al massimo lunedì anche perché non sarà un ostacolo l'accordo con il Betis, considerando che il numero 6 della Roja Under 21 ha una clausola da 15 milioni di euro. Il Real sarebbe comunque pronto a offrire tra i 17 e i 20 milioni, non esercitando la clausola, per mantenere buoni rapporti con il club di Siviglia.

Resta da capire solo se il giocatore verrà subito aggregato alla squadra o resterà un anno al Betis per maturare in vista dell'approdo alla corte di Zidane che, però, lo considera il sostituto perfetto di Modric date le sue spiccate qualità tecniche e il senso tattico. Questa è l'unica incognita mentre il resto è una conferma che diventerà ufficiale nelle prossime ore: Ceballos sarà un nuovo giocatore del Real Madrid.