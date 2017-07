Barcellona - L'annuncio di Paulinho: "Spero di firmare in questa settimana"

Paulinho esulta per un gol con la maglia del Brasile. | thesun.co.uk

L'annuncio di permanenza al Paris Saint-Germain da parte di Marco Verratti sembrava aver lasciato il Barcellona senza la possibilità di acquistare un centrocampista di livello. I blaugrana, però, non si sono fatti trovare impreparati: è arrivato nella giornata odierna l'annuncio del nome del rinforzo che arriverà alla corte di Ernesto Valverde, come richiesto dal neo-tecnico in persona.

L'identikit è quello di José Paulo Bezerra Maciel Júnior, meglio noto come Paulinho: in Europa, si è fatto conoscere durante la sua più o meno positiva esperienza in Premier League, con la maglia del Tottenham, che nel 2015 era terminata con la cessione al Guangzhou Evergrande, laureatosi poi campione di Cina nella scorsa stagione. A causa di uno stipendio molto importante - pari a 6 milioni di euro annui - sembrava proprio che per il brasiliano il tempo nel calcio che conta fosse finito: poi, all'improvviso, è arrivata la chiamata dalla Catalogna. Nonostante il club orientale le abbia provate tutte, non c'è stata strada: per una cifra vicina ai 25 milioni di euro il trasferimento dovrebbe farsi. Il mediano sudamericano stesso è voluto intervenire a riguardo in un'intervista al Mundo Deportivo, dicendo che: "Spero di poter firmare questa settimana. L'opportunità è unica per me, sono fiero dell'interesse del Barcellona nei miei confronti". In pratica, ufficializzando l'affare: si attenderà adesso soltanto l'ufficialità, che come detto dal calciatore stesso dovrebbe arrivare a giorni.

Questo arrivo dovrebbe aprire le strade ad un'uscita nel centrocampo del Barça: nonostante le voci riguardanti André Gomes - per il quale è stata rifiutata un'offerta da oltre 40 milioni dall'Inghilterra - e anche la clamorosa possibilità dell'addio di Andrés Iniesta (che resta lontanissimo, ad oggi), il favorito per fare le valigie rimane Denis Suarez, reduce da una stagione tutt'altro che brillante con la maglia blaugrana e che piace anche a Roma e Napoli in Italia.