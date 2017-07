Ufficiale, Muriel al Siviglia

Dopo due anni termina l'avventura di Luis Muriel alla Sampdoria. L'attaccante colombiano saluta ufficialmente Genova e la squadra blucerchiata per volare in Andalusia, più precisamente a Siviglia. Il nativo di Santo Tòmas si accasa quindi alla corte di Eduardo Berizzo, neo tecnico argentino dei biancorossi dopo l'addio di Sampaoli, tornato in patria per risollevare le sorti della Seleccìon.

Dopo gli arrivi di Pizarro dal Tigres e del figliol prodigo Ever Banega, tornato sulle rive del Guadalquivir dopo l'esperienza nerazzurra all'ombra del Duomo, Luis Muriel è il terzo acquisto di questa campagna di mercato estivo. Il colombiano ha superato quest'oggi le visite mediche e ad ufficializzare il suo arrivo è lo stesso club spagnolo con una nota sul proprio sito ufficiale.

Nel pomeriggio sono anche arrivate le prime parole di Muriel da nuovo giocatore del Siviglia: "Sono contento, è una bellissima opportunità e la aspettavo da tanto tempo. Sono ansioso di dimostrare cosa so fare. Negli ultimi anni sono migliorato molto sotto l'aspetto realizzativo, quindi uno dei miei obiettivi sarà quello di segnare molti gol. Il Siviglia - continua il colombiano -, con la sua storia e con quello che ha fatto negli ultimi anni, è l'ideale per me. L'ambiente è splendido ed è uno dei tanti motivi per cui ho scelto di venire qui".

Intanto tramite Instagram, Muriel, ha voluto salutare con una lettera i tifosi della Sampdoria che negli ultimi anni lo hanno sempre supportato.