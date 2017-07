Real Madrid - Ufficiale l'arrivo di Ceballos

Adesso è anche ufficiale: Dani Ceballos è un giocatore del Real Madrid. Pochi minuti fa i Merengues, attraverso un comunicato, hanno ufficializzato l'acquisto del ventunenne centrocampista per 18 milioni di euro.

Ceballos è il terzo rinforzo per Zidane, in questo mercato estivo, dopo Vallejo e Theo Hernandez. Questo il comunicato dei Blancos: "Il Real Madrid e il Betis Balompiè hanno raggiunto un accordo per il passaggio di Dani Ceballos, che sarà un giocatore del Madrid per sei stagioni. Il centrocampista sarà presentato il prossimo 20 luglio alle ore 13 al Santiago Bernabeu. Il giorno seguente raggiungerà la squadra negli Stati Uniti".

Acquisto importante per il club di Florentino Perez, che si assicura le prestazioni del miglior giocatore dell'Europeo Under 21 vinto dalla Germania proprio ai danni della Spagna. L'ex centrocampista del Betis ha dimostrato di avere classe sopraffina, grande capacità di giocare nello stretto e una semplicità non comune nel cambio di passo. Caratteristiche, queste, che lo porteranno ad essere la prima alternativa a Modric ma, conoscendo Zidane, Ceballos potrà trovare spazio anche da titolare viste le numerose rotazioni a cui ci ha abituato l'allenatore Francese.