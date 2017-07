Siviglia, è fatta per Nolito: 9 milioni al Manchester City

Manca solo l'ufficialità ma, ormai, è praticamente fatta per il passaggio di Nolito al Siviglia. Secondo il Mundo Deportivo, gli Andalusi avrebbero trovato con il Manchester City sulla base di 9 milioni per il trasferimento del giocatore Spagnolo che, nella giornata di oggi, è atteso per le visite mediche e firma sul contratto che lo legherà alla squadra di Berizzo per tre anni.

Il trentunenne attaccante, dunque, torna a giocare in Liga dopo un solo anno molto difficile in cui ha trovato poco spazio nel Manchester City di Guardiola: per lui infatti solo 4 gol in 19 presenze e qualche infortunio di troppo che ne ha condizionato la stagione. Per il Siviglia, invece, Nolito rappresenta il secondo acquisto di questa sessione estiva dopo Luis Muriel, due esterni che potrebbero calarsi perfettamente nel 4-3-3 di Eduardo Berizzo che ha già allenato l'ex giocatore del Barcellona ai tempi del Celta Vigo.

Come detto, quindi, Nolito sosterrà le visite mediche nella giornata di oggi e poi metterà tutto nero su bianco per incominciare questa nuova avventura, un ritorno al futuro per un giocatore che ha ancora tanto da dire. Berizzo lo aspetta a braccia aperte.