Barcellona - Preso Yerry Mina, arriverà nel 2018

Barcellona - Preso Yerri Mina, arriverà nel 2018

Yerry Mina sarà un giocatore del Barcellona a partire dal 2018. Il difensore classe 94', in forza al Palmeiras, è praticamente ad un passo dal club Blaugrana che ha iniziato la sua opera di rifondazione nel pacchetto arretrato dopo l'acquisto di Semedo nei giorni scorsi. Un'operazione in dirittura d'arrivo come confermato dell'agente del giocatore il quale ha rilasciato queste dichiarazioni: "Nel 2018 giocherà nella Liga, per ora resterà in Brasile. L'operazione è praticamente definita, il suo sogno è stato sempre quello di indossare la maglia dei catalani. Adesso resterà al Palmeiras anche per presentarsi al meglio in occasione della prossima Coppa del Mondo del 2018. Non c'è nessuna possibilità che le cose possano cambiare".

Come riporta il Mundo Deportivo, infatti, il club Catalano ha fatto valere il diritto di opzione nei confronti del ragazzo, che secondo il quotidiano Spagnolo consiste nella possibilità di acquistarlo a 9 milioni nel 2018 e a 12 milioni nel 2019. Bruciata nell'immediato anche l'Inter che si era interessata al giovane colombiano che in questa stagione ha collezionato dieci presenze nel campionato brasiliano realizzando anche una rete. Yerry Mina vanta anche sei presenze e una rete con la maglia della Nazionale Colombiana.