Real Madrid - Ronaldo pronto per la Supercoppa Spagnola

Vacanze lunghe per Cristiano Ronaldo che, dopo la finale di Champions e la Confederations Cup con il suo Portogallo, si è concesso quasi un mese di riposo per recuperare le energie in vista della nuova stagione.

Nuova stagione che è già scattata per i suoi compagni, i quali sono attesi negli Stati Uniti per l'International Champions Cup. Tournée a cui prenderanno parte tutti i blancos tranne Cristiano Ronaldo. Il portoghese, infatti, non dovrebbe tornare a disposizione di Zidane nemmeno per la Supercoppa Europea in programma l'8 agosto contro il Manchester United. Come accadde nella scorsa stagione, Ronaldo dovrebbe saltare il primo impegno europeo del Real ed essere pronto per il primo Clasico della stagione ossia la Supercoppa Spagnola, con la gara di andata al Camp Nou in programma il prossimo 13 agosto, mentre il ritorno si disputerà tre giorni dopo al Santiago Bernabeu.

Ronaldo, dunque, avrà ancora tre settimane per ricaricare le pile dopo dodici mesi quasi irripetibili che lo hanno visto vincere e rivincere tutto. Il quinto Pallone d'oro arriverà nel mese di Dicembre. Le clamorose voci riguardo un suo possibile addio al Real Madrid sembrano essere acqua passata: Ronaldo è pronto a ripartire con la maglia della squadra con cui ha sbriciolato ogni record, di fronte subito il Barcellona di Messi. Avvio col botto.