Barcellona - Mestre assicura: "Neymar con noi al 200%"

"Neymar rimarrà al Barcellona al 200%". Queste le parole del vicepresidente dei blaugrana Jordi Mestre riguardo ad un possibile addio del fuoriclasse brasiliano. Nella giornata di ieri, infatti, era rimbalzata la clamorosa notizia di un forte interessamento del Paris Saint-Germain nei confronti dell'attaccante verdeoro, con lo sceicco Al Khelaifi pronto a sborsare fior di quattrini per accaparrarsi le sue prestazioni sportive. Si era infatti detto disposto a pagare la mostruosa clausola di 222 milioni che il Barcellona aveva fissato tempo fa.

Parole che sembrano tranquillizzare il mondo blaugrana anche se secondo la stampa Sudamericana, in particolare Esporte Interativo, l'attaccante del Barcellona avrebbe accettato l'offerta del club parigino di 30 milioni di euro a stagione per i prossimi 5 anni. Una voce che, se confermata, potrebbe avere dei risvolti clamorosi nella storia del calciomercato visto che si sta parlando di cifre mai viste prima.

Anche in questo caso, però, Mestre frena, sottolineando: "Ho letto che anche la società francese ha smentito categoricamente certe voci". Intanto però queste voci hanno cambiato anche le quote dei Bookmakers che danno Neymar al Barcellona a 1.32, mentre un possibile sbarco a Parigi è passato da 17 a 4, segno che qualcosa c'è e forse toccherà al giocatore stesso fare chiarezza una volta per tutte.