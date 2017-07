Neymar allontana il Paris Saint-Germain: "Sono felice al Barcellona"

"Sono felice al Barcellona, voglio vincere qui", queste le parole di Neymar dopo le innumerevoli voci riguardo un suo possibile trasferimento al Paris Saint-Germain a cifre iperboliche. Lo sceicco Al Khelaifi, che non ha affatto problemi di soldi, è pronto a fare follie pagando la mostruosa clausola di 222 milioni al Barcellona garantendo un ingaggio di 30 milioni netti al giocatore.

Lo stesso Neymar, in un'intervista rilasciata all'edizione spagnola di Goal.com, ha raffreddato il tutto con queste dichiarazioni: "Quella appena trascorsa è stata la mia migliore stagione con la maglia del Barcellona, ha confessato l'attaccante brasiliano. Mi sono adattato alla città ed a tutto quello che la circonda, sono felice e tutto questo ha migliorato il mio rendimento.Nonostante abbiamo ottenuto meno titoli rispetto a quelli che ci aspettavamo è stata un'annata nella quale mi sono sentito molto a mio agio in campo".

Secondo il Mundo Deportivo il fuoriclasse ex Santos si sarebbe incontrato con il padre - agente, in quel di Formentera, per manifestargli la sua volontà di rimanere al Barcellona come testimoniano le sue parole sempre a Goal.com: "Viviamo per avere sempre obiettivi più grandi e più importanti. Stiamo lavorando affinchè la stagione 2017-2018 sia ancora più positiva sia dal punto di vista individuale che dal punto di vista collettivo".