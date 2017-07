Barcellona, Sport rivela: "Neymar a colloquio con Bartomeu"

Il Barcellona è sbarcato da poche ore negli Stati Uniti, dove sarà impegnato nell'International Champions Cup, a partire dal 22 Luglio. Nonostante la sfida "a cinque stelle" contro la Juventus, a tener banco sono ovviamente le voci su Neymar e su un suo possibile trasferimento al Paris Saint-Germain. Secondo Sport, quotidiano da sempre vicino ai Catalani, ci sarebbe stato un vertice in aereo fra Neymar e il presidente Bartomeu per impedire il passaggio del brasiliano alla squadra di Emery che, a sua volta, ha richiesto un top player di altissimo livello per il salto di qualità in Europa, mancato proprio a causa della dolorosa e storica debacle al Camp Nou e contro proprio i blaugrana.

Questo è quanto riportato in giornata da Sport, secondo il quale il presidente dei catalani Josep Maria Bartomeu avrebbe chiesto al giocatore di rimanere. Indiscrezioni da prendere con le pinze visto che negli ultimi due giorni si sono sparse voci di ogni tipo come il consenso di Neymar al trasferimento a Parigi. Tutte queste voci, dunque, dovranno essere confermate o smentite dal diretto interessato che nell'ultima intervista, durante la campagna in Giappone, ha dichiarato di stare bene al Barcellona e che con Messi non c'è affatto rivalità anzi amicizia, reciproco affetto e stima tra due dei migliori interpreti di questo sport, due dei tre componenti della MSN che i tifosi del Barça vogliono vedere ancora insieme per tanto tempo.