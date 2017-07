Liga - Presentato il calendario per la stagione 2017-2018

Un paio di ore fa, durante l’Assemblea Generale della Federcalcio Spagnola (RFEF) è stato stilato il calendario della Liga Spagnola 2017-18.

La caccia al Real Madrid campione in carica partirà il 19 Agosto con i Galacticos che saranno di scena al Riazor contro il Deportivo La Corona mentre il Barcellona, come nella passata stagione, esordirà al Camp Nou contro il Betis. Impegno casalingo, alla prima, per l'Atletico Madrid che giocherà sul campo del Girona visto che il nuovo stadio Metropolitano non sará pronto per la prima giornata, appunto. Interessante anche il confronto tra Siviglia ed Espanyol alla prima.

La sfida delle sfide, ovvero il Clasico tra Real e Barca, si disputerà alla diciassettesima giornata con l'andata al Santiago Bernabeu il 20 dicembre, in infrasettimanale visti gli impegni dei Blancos nel Mondiale per Club, mentre il ritorno si giocherà il 6 maggio al Camp Nou, sfida che potrebbe essere decisiva. Il derby di Madrid, invece si giocherà prima al Wanda Metropolitano il 19 novembre per la dodicesima giornata. La stagione si chiuderà il 20 maggio, a causa dei Mondiali, con il Real Madrid che giocherà sull'ostico campo del Villarreal mentre il Barcellona ospiterà la Real Sociedad.