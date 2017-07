Barcellona, parla Valverde: "Neymar-Psg? Solo voci"

A mezzanotte, ora Italiana, il Barcellona farà il suo esordio nell'International Champions Cup contro la Juventus per un remake della sfida andata in scena la scorsa Champions League. A tener banco, all'interno dell'ambiente blaugrana, è la questione Neymar, con il brasiliano a un passo dal Paris Saint-Germain secondo alcuni media spagnoli e francesi.

In conferenza stampa il tecnico Valverde ha parlato delle voci riguardo il brasiliano, queste le sue parole: "Neymar è con noi, è un giocatore del Barcellona e vogliamo che resti qui per tanto tempo - spiega l'ex tecnico dell'Athletic che prosegue sulla stessa riga: "Siamo in un periodo in cui si susseguono tante voci ma Neymar è con noi e domani sarà regolarmente in campo". E sulla sfida di questa notte dice: "La Juventus è un club molto importante e forte, ho 23 giocatori in rosa a voglio testarli tutti. Dybala? Mi piace ma preferisco i miei". Per Valverde sarà la prima partita da tecnico del Barcellona: "Sto vivendo normalmente e con grande aspettativa questa vigilia. Non vedo l'ora di vedere la mia squadra in campo".

Insieme a lui anche Sergio Busquets che esprime la sua opinione riguardo le voci su Neymar: "Come ha detto il mister sono solo voci, io spero che lui stia con noi per molti anni perché non esiste posto migliore che Barcellona". Anche il centrocampista spende sue parole per la Juventus e sulle ambizioni del club: "Siamo solo all'inizio della preparazione ma è sempre meglio giocare con squadre del calibro della Juve. Qualcuno dice che la nostra epoca d'oro sia finita ma si sbaglia. La realtà è che vinceremo sempre", chiude Busquets.