Barcellona - Neymar resta?

Una foto per allontanare paure e dubbi, una foto per cancellare, forse, tutte le voci di quest'ultima settimana. Nella serata di ieri, infatti, il difensore del Barcellona, Piquè, ha pubblicato sui social una foto con mister 222 milioni, ovvero Neymar, con una didascalia lapidaria e diretta: "Se queda", ossia, resta. Due semplici parole che hanno fatto subito esultare i tifosi blaugrana sparsi per il globo e fatto in pochi minuti il giro del web. La notizia, ovviamente, non toglie tutti i dubbi, ma è da prendere in seria considerazione visto che Piquè anche in passato ha parlato a nome degli altri giocatori della squadra, tanto da essere soprannominato "Il Presidente".

Una foto che dalle parti di Parigi non ha fatto sicuramente piacere, tanto che ora l'acquisto di Neymar sembra ancora più difficile. La situazione è complicata da decifrare visto che nella giornata di ieri il padre del fuoriclasse brasiliano si era incontrato con la dirigenza del Barcellona negli Stati Uniti per capire le intenzioni del club catalano. Da una parte la spinta del padre, e anche del connazionale Dani Alves, dall'altra quella dei compagni e senatori: secondo il quotidiano Sport, vicino alle vicende della squadra di Valverde, Messi, Suarez e lo stesso Piquè avrebbero avuto un colloquio molto lungo con Neymar in albergo per convincerlo a restare a Barcellona. Un incontro, che potrebbe aver dato i suoi frutti, vista la foto postata dal difensore ieri sera con quelle due semplici parole.

Due semplici parole che si aggiungono alla lunga telenovela che, forse, è giunta alla fine, nonostante le voci che arrivano dal Brasile e dalla Francia. Adesso si attendono notizie ufficiali o confortarti anche da parte del Barcellona che, nella persona di Bartomeu, ha sempre rassicurato tutti circa la permanenza di Neymar dichiarando impagabile la clausola rescissoria del brasiliano. In realtà, il Paris Saint Germain aveva già escogitato un modo per aggirare il fair play finanziario tramite delle operazioni con fondi del Qatar, ma forse adesso tutto ciò non servirà più. Due semplici parole: "Se Queda".