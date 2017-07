Barcellona, c'è Griezmann per il dopo-Neymar | www.itasportpress.it

La notizia clamorosa è che Neymar è sempre più vicino al Paris Saint-Germain per i 222 milioni di euro della clausola risolutoria – pare che sia stato lo stesso ex Santos a confessarlo ai compagni -, ma il Barcellona non sta a guardare e pensa ad individuare il sostituto del brasiliano. Forse è stato già trovato: si tratta di Antoine Griezmann dell’Atletico Madrid. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, il francese è il primo nome sulla lista del club blaugrana, visto che nel suo contratto con i Colchoneròs è inserita una clausola pari a 100 milioni di euro. Con l’incasso record che si prospetta per i Culè, andare a cercare un nuovo innesto sarebbe molto difficile perché ogni società andrebbe ad ipervalutare qualsiasi proprio giocatore, mentre per le Petit Diable non ci sarebbe nemmeno l’obbligo di trattare con il club rojiblanco.

L’ostacolo più grande in questo caso sta nel blocco del mercato dell’Atleti: fino a gennaio il presidente Enrique Cerezo non può acquistare nessuno per rimpiazzarlo e lo stesso Griezmann ha promesso di non spingere per la cessione proprio a causa di questa sanzione, rinnovando il contratto nello scorso giugno fino al 2022. Però se il Barcellona decidesse di violare la clausola, l’Atletico non potrebbe opporsi ed a conti fatti Griezmann rappresenta la soluzione più economica; almeno per ora dunque viene accantonata l’idea Paulo Dybala per il Barcellona, anche perché la Juventus, che valuta la Joya 120 milioni, ne pretenderebbe di più.

Discorso diverso invece per quel che riguarda Philippe Coutinho del Liverpool, sul quale i blaugrana sono forti già da diverso tempo: i Reds sparano alto sul prezzo, ma Bartomeu starebbe pensando di inserire due contropartite tecniche, ossia Rafinha e Denis Suarez. Per quanto riguarda le cessioni, il Mundo Deportivo riporta di una trattativa in corso con il Galatasaray per Arda Turan: i turchi chiedono un prestito, gli spagnoli vogliono solamente una partenza a titolo definitivo.