Real Madrid: Zidane e Sergio Ramos suonano la carica in vista dell'amichevole contro il Barça

Source photo: si.com

Sergio Ramos e Zinedine Zidane suonano la carica in vista della sfida che vedrà il Real Madrid opporsi al Barcellona. Al di là del peso specifico della sfida, un'amichevole, il capitano blanco non ci sta a perdere, come confermato anche dalle sue parole in conferenza stampa: "Al Real Madrid non piace perdere neanche le amichevoli. Vogliamo far bene durante la sfida col Barça, vogliamo uscire con un bel risultato. Giocare contro il Barça è il miglior modo per iniziare una stagione. Mbappé? E' super giovane e ha un potenziale incredibile". Parole importanti anche per il gioiellino del Monaco, da mesi accostato al Real Madrid ma fortemente voluto dai maggiori top club europei.

Al suo capitano, fa eco il tecnico Zidane, che in merito alla sfida di questa notte, ore italiane, sottolinea la decisa volontà di non lasciar vincere gli acerrimi rivali catalani: "Non sarà una semplice amichevole, dovremo essere concentrati dal primo al novantesimo. Dobbiamo crescere tanto fisicamente perché l'8 agosto ci sarà la Supercoppa contro lo United". Il primo obiettivo, dunque, è quello di puntare all'importane sfida europea, prima competizione che inaugura di fatto la stagione sportiva del club più forte al mondo, deciso a confermare un dominio che, ormai da due anni, limita le altre squadre europee al magro ruolo di comprimarie.