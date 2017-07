Celta Vigo, vicino l'arrivo di Sam Larsson

feanonline

Il Celta Vigo si sta muovendo con intelligenza per quanto riguarda il mercato in entrata. D'altronde è una società che da diverso tempo gioca un bel calcio, e ha stupito tutti per come è riuscita a mettere su in breve tempo una squadra capace di arrivare fino alle semifinali di Europa League. Grande merito va attribuito a Eduardo Berizzo e alla sua straordinaria capacità di insegnare calcio in una cittadina che, prima dello scorso anno, non aveva mai vissuto emozioni del genere. Cosa ci si può aspettare da uno che per ben sei stagioni ha indossato la prestigiosa maglia dei Newell's Old Boys?

Calcio complesso ma efficace, con un pizzico di imprevedibilità e "locura". In quel di Rosario non puoi masticare calcio se non disponi di questi ingredienti. Se egli stesso è stato etichettato da Bielsa come uno dei suoi discepoli, ci sarà un motivo. Adesso, la squadra è stata affidata a un altro tecnico dalla grande concezione calcistica, ossia Juan Carlos Unzué, ex assistente di Luis Enrique durante il triennio a Barcellona. Come detto in precedenza, il Celta Vigo sta agendo in maniera mirata sul mercato. L'organico a disposizione è già ottimo per competere nelle zone europee, e con gli acquisti di Lobotka ('94) e Jozabed Sanchez ('91) la squadra ha innalzato ulteriormente il tasso tecnico del centrocampo, reparto già importante con i vari Diaz, Hernandez, Radoja e Wass.

Nelle ultime ore, però, c'è stata una forte accelerazione riguardo a Sam Larsson dell'Heerenveen. Sul piatto ci sarebbe un'offerta di 7 milioni di euro, cifra che metterebbe spalle al muro una diretta interessata come la Fiorentina. Ala dall'ottima tecnica e rapidità, classe '93 e campione d'Europa con la Svezia U21 nel 2015 insieme proprio a John Guidetti. Potrebbe rivelarsi un gran colpo per la compagine galiziana, con lo svedese che avrebbe l'opportunità di esplodere una volta per tutte. Vigo, infatti, sarebbe la piazza ideale per un giovane che ha voglia di mettersi in mostra o di rimettersi in gioco. Basti guardare quanti calciatori sono si sono rigenerati sotto gli insegnamenti di questo meraviglioso club, ritornato finalmente ad ottenere applausi da ogni settore della Spagna.