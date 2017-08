Siviglia, preso Kjaer: oggi visite e ufficialità

Fonte immagine: Metro

Danimarca, Italia, Germania, Francia, Turchia, ed ora Spagna. Il viaggio in giro per l'Europa di Simon Kjaer è destinato a continuare: il difensore classe 1989 firmerà infatti quest'oggi un accordo quadriennale con il Siviglia, lasciando così il Fenerbahce dopo due anni. Il costo del cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di Euro, anche se i dati non sono ufficiali. Ciò che è ufficiale è invece la data delle visite mediche, ovvero quest'oggi. Nel pomeriggio, a questo punto, è lecito attendersi anche la firma sul contratto.

@simonkjaer1989 llega mañana a Sevilla para pasar las pruebas médicas



https://t.co/lL2vh6f3l7 pic.twitter.com/tP0piefrsE — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 31 luglio 2017

Gli andalusi hanno puntato sul danese, ex di Palermo, Roma, Wolfsburg e Lille, per andare a sostituire Adil Rami, tornato in Francia, per la precisione all'Olympique Marsiglia. La partenza di un centrale fisico ha indotto Berizzo e la dirigenza a puntare su un altro giocatore altrettanto fisico, tornato al top dopo un calo nella parte centrale di carriera, una carriera iniziata in Sicilia col botto ma mai decollata. Oggi, con l'esperienza accumulata - soprattutto dagli errori commessi - Kjaer è un centrale di buona affidabilità, ragion per cui non solo gli andalusi si erano interessati. Inoltre, la carta d'identità parla di "soli" 28 anni.

Qualche settimana fa, anche il Milan sembrava aver bloccato il difensore per acquistarlo in caso di eventuali uscite (che per ora non si sono ancora verificate). Il giocatore non ha evidentemente voluto perdere tempo e ha scelto un'altra destinazione, lasciando a bocca asciutta anche il Chelsea, che ci aveva fatto un pensierino in caso di altre uscite.

Kjaer è anche capitano della sua nazionale Danese con 67 presenze e tre reti all'attivo. A Siviglia tornerà a coprire il ruolo di centrale in una difesa a quattro, come vuole il Toto Berizzo, affiancando un giocatore dai piedi buoni come Daniel Carriço. Si tratta del sesto acquisto estivo per gli andalusi, dopo Muriel, Nolito, Banega, Pizarro e Corchia.