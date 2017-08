Siviglia, ufficiale il ritorno di Jesus Navas

Sevilla FC

Il nuovo Siviglia di Eduardo Berizzo continua a prendere forma a suon di colpi di mercato. Come sempre, la società andalusa sa gestire molto bene i proventi derivati dalle illustre cessioni, e anche quest'anno si sta muovendo con grande logica e senso dell'affare. Ben 77 milioni ricavati dagli addii di Vitolo (36), Iborra (15), Konoplyanka (12.5), Rami (6), Mariano (4) e Cristoforo (3.5). Solamente 49 quelli investiti sul mercato per rinfozare la rosa con Muriel (20), Kjaer (10, da ufficializzare) Banega (9), Nolito (9), Guido Pizarro (6) e Corchia (5). Mettendo a confronto entrate e uscite, il Siviglia ha a disposizione ancora 28 milioni da investire sul mercato, e a quanto pare proverà a mettere a segno qualche altro colpo importante.

Nelle ultime ore ne è arrivato un altro, ossia Jesus Navas. L'esterno classe '85 era rimasto svincolato dopo l'esperienza con il Manchester City, e ha prontamente deciso di ritornare al Siviglia firmando un contratto quadriennale. Il club incassò 17.5 milioni di euro cedendolo al City nell'estate 2013, e lo riacquista senza sganciare neanche un centesimo.

E Berizzo come si sente in questo momento? Sicuramente molto soddisfatto, perchè ha ottenuto quanto richiesto. Tornerà ad allenare un jolly offensivo come Nolito, suo pilastro ai tempi del Celta Vigo. Avrà a disposizione un talento perfetto per il calcio spagnolo che è Muriel, oltre che a un Banega che si sposa perfettamente con il suo credo calcistico basato molto sulla qualità. La scommessa? Guido Pizarro sarà un vero e proprio colpo, soprattutto per chi ha avuto modo di conoscerlo in Messico con la maglia dei Tigres. Berizzo lo cosce bene perchè è cresciuto a Lanus, ed è un centrocampista multifunzionale. Ha 27 anni, ma è un mediano forte fisicamente che fa del temperamento una sua arma importante; la sua predisposizione a difendere lo porta a disturbare le incursioni avversarie cercando di favorire l'inserimento degli attaccanti. L'investimento di 6 milioni si rivelerà più che azzeccato.