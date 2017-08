Sport annuncia: "La Liga non accetta il pagamento della clausola di Neymar"

Si arricchisce di un nuovo episodio la lunga corsa a tappe che sta portando Neymar al Paris Saint Germain. Secondo il quotidiano Spagnolo Sport Juan Crespo Dio, specializzato in diritto sportivo, è stato incaricato di depositare, a nome del Paris e attraverso un documento bancario, i 222 milioni contenuti nella clausola di rescissione di Neymar presso la sede della Liga Spagnola che però non ha accettato il pagamento della stessa. Sport, inoltre, assicura che in questo momento il Barca non è a conoscenza del pagamento della clausola di Neymar di stamane e quindi il brasiliano resta ancora di proprietà dei Blaugrana - anche se per poco ormai. "Non vogliamo impedire i trasferimento, ma soltanto che la Liga venga utilizzata come meccanismo di illeciti. Il nostro obiettivo è che il Paris Saint Germain venga sanzionato", avrebbe affermato il presidente della Liga Javier Tebas all'Equipe.

Il rifiuto da parte della Liga però non pregiudica la riuscita dell'affare che ormai è in dirittura d'arrivo. La Liga infatti non può bloccare il trasferimento, spiega Sport, e la Fifa potrà autorizzare in modo provvisorio il trasferimento con un transfer provvisorio. In questo caso Neymar potrebbe essere disponibile già per la partita di sabato che i Parigini giocheranno in casa contro l'Amiens. Il tutto, poi, sarebbe quindi nelle mani della Uefa che verificherà il rispetto da parte di questo mega acquisto del Fair play finanziario.

Inoltre Wagner Ribeiro, membro di fondamentale importanza dell’entourage di Neymar, aveva confermato già ieri la chiusura del trasferimento: "Entro giovedì il Psg pagherà al Barcellona la clausola da 222 milioni di euro e per venerdì potrà annunciare l’acquisto di Neymar", aveva confermato intercettato all’aeroporto di Barcellona al momento della partenza per Oporto dove il brasiliano ha svolto le visite.