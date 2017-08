Barcellona - Bartomeu chiama l'Atletico Madrid: "Non prenderemo Griezmann"

Antoine Griezmann non sarà il sostituto di Neymar al Barcellona. Il presidente del club Catalano Bartomeu ha chiamato personalmente l'Atletico Madrid per informare il club Colchonero che il Barca non farà nessun tentativo per l'attaccante Francese. Questo perché il club di Madrid ha il mercato bloccato fino alla prossimo gennaio, e uno sgarbo del genere il Barcellona non ha intenzione di farlo, visto che ha già vissuto questa situazione due anni fa con gli acquisti rimandati di Arda Turan e Aleix Vidal. Griezmann, dunque, resterà un sogno di mezza estate al contrario di alternative meno utopiche come Mbappè e Dybala.

Va detto, anche, che l'attaccante transalpino ha una clausola rescissoria di 200 milioni fino alla prossima sessione estiva, cifra che poi si dimezzerà. Un'eventuale cessione del "Petit Diable" porterebbe nelle casse della squadra di Simeone ben 200 milioni di euro ma, considerato che per poterli utilizzare bisognerebbe poi aspettare fino a gennaio, però, l'Atletico adesso non ci potrebbe far nulla. Gli scenari potrebbero cambiare nella prossima sessione estiva di mercato, visto che Bartomeu non ha negato il forte interesse per Griezmann e non è escluso che il Barca non possa ritentare il colpo nel 2018, quando la clausola, come detto, scenderà a 100 milioni.

Dalle parti del Camp Nou, però, bisogna pensare anche al presente e non soltanto al dopo Neymar: infatti il Barcellona avrebbe messo nel mirino il difensore della Real Sociedad Inigo Martinez. Il classe '91 ha una clausola rescissoria di 32 milioni di euro che, secondo il quotidiano Sport, i Catalani sarebbero disposti a pagare, visto che il difensore piace moltissimo a Valverde che lo inserirebbe nel contesto come vice Piquè, vista la probabile partenza di Vermaelen. Martinez, che gioca con la Real Sociedad dal 2011, è un mancino, molto forte fisicamente e bravo tecnicamente, inoltre possiede un buon colpo di testa.