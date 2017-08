Barcellona - Il punto sul mercato in entrata

Morto un papa se ne fa un altro. Nel Barcellona, invece, potrebbero essere addirittura due, visto che la cessione di Neymar, e la disponibilità del club Catalano, potrebbero indurre i Blaugrana a tentare un doppio colpo dalla cintola in su. I nomi sul piatto sono sempre quelli e ad inizio settimana potrebbero esserci novità importanti visto che il Barca ha necessità di concludere almeno un acquisto prima della Supercoppa Spagnola contro il Real Madrid. I Catalani, però, pensano anche alla difesa visto che è praticamente fatta per Inigo Martinez, centrale della Real Sociedad. Di seguito il punto sul mercato in entrata del Barca.

In cima alla lista dei Catalani c'è Philippe Coutinho che, secondo Mundo Deportivo, sarebbe molto vicino a vestire la maglia Azulgrana. Secondo il quotidiano Spagnolo il Barcellona avrebbe messo sul piatto 100 milioni di euro per strappare il brasiliano al Liverpool che, stavolta, sembrerebbe intenzionato a lasciare partire l'ex Inter. Un altro indizio che avvicina Coutinho al Barca è che il giocatore non si è allenato ieri e non è partito insieme alla sua squadra per disputare un'amichevole a Dublino contro l'Athletic Bilbao. Dal canto suo il Liverpool avrebbe già in mente il sostituto: Manuel Lanzini, 24enne centrocampista del West Ham e inoltre, con i soldi ricavati dalla cessione del brasiliano, i Reds potrebbero rituffarsi su Naby Keita del Lipsia, sebbene l'operazione sia molto complicata.

Il possibile arrivo di Coutinho non esclude affatto un altro colpo ed ecco perché il Barcellona guarda anche in Germania, esattamente in quel di Dortmud dove piace tantissimo Dembelè. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il Borussia avrebbe fissato in 100 milioni il prezzo per il talento Francese prelevato la scorsa stagione dal Rennes per soli 15 milioni. In terza posizione, invece, c'è Paulo Dybala anche se la Joya sembra più un'utopia. Dalla Spagna, infatti, arrivano voci che l'ex Palermo sarebbe la prima scelta di Leo Messi, scelta che il Barcellona avrebbe preso in considerazione mettendo sul piatto 120 milioni più il cartellino di Andrè Gomes o Rafinha ma, al momento, la Juventus fa muro per il suo numero 21 dichiarandolo incedibile.

Ad un passo invece il difensore Inigo Martinez. Il difensore della Real Sociedad, infatti, non è stato convocato da Sacristan per un'amichevole con il tecnico che ha parlato di scelta tecnica, ma in realtà c'è dietro il mercato e il Barcellona pronto a pagare la clausola rescissoria di 32 milioni di euro.