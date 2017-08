Il Liverpool gela il Barcellona: "Coutinho rimane con noi"

Il Liverpool spezza i sogni del Barcellona. I Reds, con un comunicato ufficiale uscito pochi minuti fa sul sito del club, spengono le possibilità del club catalano, assicurando la permanenza del numero 10 brasiliano. Fino a due giorni fa, il passaggio di Coutinho al Barcellona era dato per certo da tutti i quotidiani ma, nella giornata di ieri, è arrivato il rifiuto, da parte della società inglese, di un'offerta pari a 100 milioni. Questo il comunicato: "Vorremmo fare chiarezza su un possibile trasferimento di Philippe Coutinho. La posizione definitiva del club è che non verranno prese in considerazioni offerte per il giocatore e quando finirà la sessione estiva di mercato Coutinho vestirà ancora la maglia del Liverpool".

Una doccia fredda per il Barcellona, che ora dovrà rivedere le sue priorità. Il mercato chiude il 31 agosto e la lista degli acquisti comprende il solo Semedo, pagato 30 milioni al Benfica. Poco, pochissimo per una compagine che vuole superare l'addio di Neymar e puntare alla Champions con il nuovo tecnico Valverde. Secondo Mundo Deportivo l'alternativa a Coutinho potrebbe essere rappresentata da Christian Eriksen, 25enne centrocampista in forza al Tottenham. Voci confermate anche dall'Inghilterra, secondo le quali il Barcellona avrebbe già chiesto informazioni agli Spurs che valutano il talento danese 50 milioni di euro.