Daily Mail: "Paulinho al Barcellona per 40 milioni"

Possibile colpo a sorpresa, ma non troppo, per il Barcellona. Secondo il Daily Mail, infatti, il club Catalano avrebbe trovato l'accordo per il Guangzhou sulla base di 40 milioni di Euro, per il centrocampista brasiliano Paulinho che, da tre anni, gioca in Cina. Se questa voce dovesse essere confermata potrebbe essere una sorpresa fino ad un certo punto, perché il ventinovenne centrocampista era già stato cercato dal Barcellona in questa sessione estiva, tanto che il club Catalano si è visto rifiutare due offerte da parte del club di appartenenza, il Guangzhou Evergrande.

La notizia ha fatto subito il giro dei quotidiani più vicini ai Blaugrana, con Mundo Deportivo il quale sostiene che questa operazione risulta essere indipendente e non collegata agli ipotetici arrivi di Coutinho e Dembelè. Sempre secondo il Daily Mail, poi, sarebbe stata decisiva la volontà nel giocatore - e non facciamo fatica a crederci, visto che circa un mese fa si era espresso in questi termini circa l'interesse del Barcellona: "L'interesse del Barcellona mi è stato comunicato subito dopo la sfida contro l'Argentina, disputata dal mio Brasile in Australia. Chiaramente sono caduto dalle nuvole, chiedendomi se il tutto potesse essere vero o no. Vi garantisco che quando è arrivata la proposta non riuscivo ancora a crederci. Per me giocare al Camp Nou rappresenterebbe un'opportunità unica e spero che il tutto possa risolversi entro questa settimana".

E' passata un po' di più di una settimana, ma per Paulinho il sogno Barcellona potrebbe finalmente diventare realtà.