Supercoppa di Spagna - Barcellona, speranze e miracoli nella tana del Real senza Ronaldo

Fotomontaggio Vavel

Notte di grande calcio, notte di clàsico. Alle ore 23, al Bernabeu, Real Madrid e Barcellona scendono in campo per giocarsi i secondi novanta minuti che assegneranno la Supercoppa di Spagna 2017. Dopo l'andata di domenica sera, terminata con un rotondo 1-3 al Camp Nou in favore dei Blancos, la squadra di Valverde necessita di una vera e propria impresa per ribaltare il risultato e portarsi a casa il trofeo. Segnare almeno quattro reti e vincere con due di scarto, o vincere con tre o più reti di scarto: facilis dictu, un po' meno a farsi per i catalani, distrutti all'andata - soprattutto - da Cristiano Ronaldo, subentrato di lusso, poi espulso e, come risaputo, squalificato cinque giornate.

L'assente di prestigio tra i padroni di casa è il portoghese, ma gli ospiti, apparsi con pochissime idee all'andata, dovranno fare a meno di un giocatore chiave, soprattutto in questo momento, come Andrés Iniesta, causa un problema alla coscia. L'assenza dell'illusionista è pesantissima, ben più di quanto lo sia quella di Ronaldo per Zidane: nel primo round infatti il Barcellona è apparso spessissimo con poca fantasia e togliere un creatore di gioco all'undici è un'altra mazzata. Lo spettro di Neymar si aggira ancora nelle segrete del Camp Nou. Dall'altro lato, però, per i blaugrana tira un filo di ottimismo: l'ultima volta al Bernabeu fu un trionfo, 2-3 con la storica esultanza di Messi. A questo giro, però, nemmeno il 2-3 basterebbe per togliere dalle mani di Zidane il settimo trofeo in 18 mesi di carriera da allenatore del Real Madrid.

Fonte immagine: Marca

Qui Madrid

Il Real ritrova il proprio numero 10 Luka Modric, squalificato nel match d'andata, e lo riporta al centro del campo insieme ai suoi soliti compagni Casemiro e Kroos, ma non è ancora detta l'ultima parola sul tedesco: potrebbe infatti sedere in panchina, con Kovacic titolare al suo posto. Viva anche l'ipotesi con un Real folto di centrocampisti, con i quattro sopracitati tutti in campo ed Isco avanti a supporto della punta, che dovrebbe essere Benzema. Nella più probabile delle ipotesi, però, sarà nuovamente 4-3-3 con Bale ad affiancare il proprio numero nove. Nessuna novità invece nella difesa a quattro davanti a Keylor Navas: Carvajal a destra, Marcelo a sinistra, Varane e Sergio Ramos al centro. Oltre a Ronaldo - la cui squalifica ha "infastidito" Zidane - out Vallejo per un problema muscolare.

Qui Barcellona

La pessima gara d'andata potrebbe indurre Valverde ad effettuare due cambiamenti nell'undici titolare rispetto a quello di domenica sera. Uno, di certo, è obbligato: il tecnico ex Bilbao ha perso Iniesta per un problema alla coscia e lo dovrebbe sostituire con Sergi Roberto. La difesa davanti a Ter Stegen dovrebbe essere confermata, salvo sorprese, con Aleix Vidal e Jordi Alba sulle corsie e la coppia centrale composta da Piqué e Umtiti. In avanti, per accompagnare Messi e Suarez, Deulofeu potrebbe far spazio dal primo minuto a Denis Suarez, subentrato all'ora di gioco nella gara d'andata. Assenti anche Rafinha, Vermaelen, Arda Turan, Samper e Munir.

Calcio d'inizio alle ore 23, al Santiago Bernabeu. Arbitro della sfida sarà José Maria Sanchez Martinez.