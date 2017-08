Barcellona - Quale futuro per Sergi Roberto?

Questa sera, a causa delle defezioni di Iniesta e Rafinha, potrebbe giocare titolare la sfida di ritorno di Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid, ma per Sergi Roberto questi sono giorni di riflessione. Secondo quanto riportano i quotidiani vicini al Barcellona, il giocatore starebbe pensando al suo futuro non essendo un titolare fisso nell'undici tipo di Ernesto Valverde. L'eroe della sfida incredibile contro il Paris Saint Germain è stato schierato poche volte titolare in questo pre-campionato e nella sfida di Supercoppa contro i Blancos al Camp Nou, è entrato a partita in corso proprio per Andres Iniesta.

Un'altra situazione scomoda per il Barcellona che va ad aggiungersi alle vicende del calciomercato in entrata, criticato molto fin qui in attesa dei possibili arrivi di Coutinho e Dembelè. Secondo Mundo Deportivo, infatti, Chelsea e Manchester United hanno aumentano la pressione per il canterano del Barcellona ma, sullo sfondo, ci sarebbero anche la Juventus, che è alla ricerca di un centrocampista si sostanza e qualità, e anche il Milan. Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde, però, ha per il momento chiuso a un'eventuale cessione: "È un giocatore sul quale contiamo, importante per la nostra squadra. Io gli ho già detto quello che dovevo: ci saranno partite nelle quali sarà titolare e altre nelle quali non lo sarà. Ma la sua versatilità è per noi questo è un enorme vantaggio".

La clausola del centrocampista classe 92' è di 40 milioni di euro, non una cifra folle per i club che vogliono strapparlo al Barcellona.