Villarreal, ufficiale l'arrivo di Bacca: il comunicato

Carlos Bacca durante il video di presentazione con il Sottomarino Giallo. | Villarreal CF, Facebook.

L'arrivo di Nikola Kalinic al Milan, ormai con un'operazione sempre più definita, è stato uno dei più attesi e tormentati dell'estate. Questo anche perchè complementare ad una cessione per i rossoneri, che non è mai stata troppo chiara: ci riferiamo a quella di Carlos Bacca, che però finalmente ha ritrovato casa nel campionato che lo aveva reso grande anche se con la casacca del Siviglia (con cui ha vinto due volte l'Europa League), ovvero la Liga. Perchè il colombiano vestirà la maglia numero 9 del Villarreal.

In alto, potete vedere il video con cui il Sottomarino Giallo, tramite i propri social e in questo caso Facebook, ha annunciato il nuovo acquisto. I dettagli del trasferimento sono noti già da ieri: gli spagnoli verseranno nelle casse milanesi una prima rata per un prestito oneroso con clausola valida per il diritto di riscatto da esercitare entro giugno prossimo, per un totale di circa 18 milioni di euro. Questo il comunicato con cui gli iberici hanno reso nota l'operazione:

"Il Villarreal CF e l'AC Milan hanno raggiunto un accordo per il prestito dell'attaccante colombiano Carlos Bacca, che vestirà di giallo nella stagione 2017/18. L'operazione comprende un'opzione di acquisto per il termine della stagione.

Carlos Arturo Bacca Ahumada (Puerto Colombia, 08/09/1986) arriva al Villarreal CF come un comprovato marcatore. Il colombiano ha iniziato la sua carriera giocando per le giovanili dell'Atlético Junior. Da allora, ha giocato per il Barranquilla FC, il Minervén FC, il Club Brujas, il Sevilla FC e l'AC Milan. Nel corso della sua carriera professionale, ha segnato 165 gol in 336 partite.

Nella scorsa stagione, Bacca ha giocato 34 partite per l'AC Milan fra Serie A, Supercoppa Italiana e Coppa Italia (14 gol). Bacca è un membro fisso della Nazionale colombiana, con cui ha 39 presenze (13 gol).

La presentazione ufficiale di Carlos Bacca come nuovo giocatore del Villarreal CF si svolgerà giovedì alle 8pm CEST al Mini Estadi nel campo d'allenamento del Villarreal (Ciudad Deportiva). L'entrata all'evento sarà gratuita e Carlos Bacca parlerà ai media mezz'ora prima nella sala conferenza al campo d'allenamento (7:30pm CEST)".