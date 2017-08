L'Atletico Madrid vuole Diego costa: possibile sinergia con il Deportivo La Coruna

Diego Costa vuole solo l'Atletico Madrid e l'Atletico vuole Diego Costa ma l'antagonista di questo matrimonio è il TAS. Già perché i Colchoneros, avendo il mercato bloccato fino a gennaio, non possono fare operazioni in entrata fino al primo mese del nuovo anno ma c'è una soluzione per portare nuovamente Diego Costa dalla parte biancorossa di Madrid. Secondo quanto riporta il Daily Star il club allenato da Simeone avrebbe offerto ben 45 milioni di euro al Chelsea per il cartellino del calciatore ormai ai ferri corti con tutto l’ambiente blues, viste le sue dichiarazioni su Conte e le immagini social.

A queste cifre, il club londinese lo lascerebbe sicuramente partire, l'attaccante è un separato in casa. C'è un particolare non indifferente, però, e lo abbiamo già accennato prima: l'Atletico non può fare operazioni in entrata fino al mese di gennaio e potrebbe lasciare l'attaccante in prestito ad un altro club della Liga Spagnola. Secondo Marca, infatti, l'Atletico Madrid starebbe lavorando in sinergia con il Deportivo La Coruna per lasciare Diego Costa in prestito in Galizia per quattro mesi, prima di riaccoglierlo a braccia aperte nel suo nuovo stadio Metropolitano.

Sull'addio al Chelsea non sembrano esserci grandi dubbi, il diretto interessato, qualche giorno fa, aveva rilasciato queste dichiarazioni: "Ora basta, mi stanno trattando come un criminale. Perché non mi lasciano andare se non mi vogliono più? C'è Conte dietro alla volontà del club di cedermi. A gennaio sono iniziati i problemi. Era cominciata la trattativa per rinnovare il contratto, poi si è fermata e sospetto che ci sia sempre Conte dietro a tutto ciò. Lo rispetto come allenatore, ha svolto un lavoro eccellente, ma non rispetto la persona. E' lontano dai giocatori. E' distante. Non ha carisma. Non ho mentito riguardo al messaggio telefonico. L'ho conservato ed è tutto vero. Mi ha scritto che non contava più di si me e che mi augurava le migliori fortune. Stop. Io ora aspetto che il Chelsea mi lasci andare. Quando un allenatore ti dice apertamente che non ha bisogno di te, cos'altro dovrei volere?".