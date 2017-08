La guida alla Liga 2017/18

Fotomontaggio Vavel | Giorgio Dusi

La mejor Liga del Mundo è finalmente pronta a ripartire. Venerdì 18 agosto è il giorno in cui i riflettori in terra iberica si riaccenderanno sul campionato di Primera Division, con gli occhi ovviamente puntati sul duello dei duelli, il Clasico che si sviluppa a distanza nel corso delle giornate, fino ai due incontri decisivi del 20 dicembre e del 6 maggio, rush finali dei gironi d'andata e di ritorno, con più di qualcosa in palio. Ovviamente, però, dietro c'è chi ha licenza di sognare, come il solito Atletico, sebbene i rivali cittadini sembrino decisamente più avanti, ai limiti dell'imbattibilità.

Il calendario della Liga 2017/18

Real davanti a tutti, dietro la classica bagarre, con i sogni di gloria delle squadre di medio-alta classifica (Siviglia su tutti, ma si può scendere fino all'Espanyol) a rendere avvincente la lotta per i posti in Europa, senza dimenticare le outsider di turno e soprattutto chi arriva da dietro, come il Valencia, bisognoso di respiro, di punti, di successi per mettersi alle spalle dei mesi neri. Con tanta curiosità intorno anche al Celta Vigo, al Malaga, nonché alle neo-promosse. Alcune di queste curiosità vogliamo stuzzicarle con questa guida, che, squadra per squadra, analizza le venti partecipanti alla Liga versione 2017/18. Domande, dubbi, perplessità, certezze, stelle. Con, purtroppo, il mercato e le ultime evoluzioni a creare alcune difficoltà tecniche. Basterà, comunque, per divertirsi, anche leggendo la nostra guida. Si (ri)parte da qui.

La guida Vavel alla Liga