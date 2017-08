Liga - Buona la prima per il Barcellona: battuto 2-0 il Betis

Non stecca il Barcellona che all'esordio in Liga batte al Camp Nou il Betis Siviglia per 2-0. Buona prova per la squadra di Valverde che chiude la prima frazione già in vantaggio di due reti grazie all'autorete di Tosca e al gol Sergi Roberto. Messi protagonista anche senza gol, con l'argentino che colpisce tre pali nel corso della sfida, di cui uno su calcio di punizione. Adesso gli occhi sono rivolti sul mercato quando ormai mancano dieci giorni alla fine.

Per quanto riguarda le formazioni 4-3-3 per il Barcellona con il tridente d'attacco formato da Messi, Alcacer e Deulofeu, mentre il Betis risponde col 4-2-3-1 con Nahuel, Joaquin e Sergio Leon a supporto di Narvaez.

Il canovaccio tattico della partita è chiaro, con il Barcellona che fa la partita mentre il Betis aspetta nella propria metà campo e riparte quando può. Il primo squillo della squadra di Valverde arriva dopo 5' con Messi che si accentra e prova il mancino piazzato dal limite, ma la sfera esce di pochissimo. Poco dopo ancora il numero dieci scambia due volte con Sergio Busquets e con un mancino a giro prova a battere Adan, palla fuori di un'unghia alla destra del portiere ospite. Il più pericoloso dei Blaugrana è sempre Messi che al 35' fa tremare il palo con una punizione quasi perfetta dai 25 metri.

E' solo il preludio al gol che arriva al 37' con Deulofeu che, servito da Messi, serve ancora la pulce in mezzo ma Tosca devia nella propria porta nel tentativo di anticipare il numero dieci, 1-0. Passano due minuti e arriva il raddoppio del Barcellona con Messi che fa correre Deulofeu: l'ex Milan mette a sua volta in mezzo per Sergi Roberto che dalla linea del dischetto del rigore spiazza Adan, 2-0 e primo tempo agli archivi.

Nella ripresa ritmi più bassi ma Barcellona sempre pericoloso, come al 60', quando Messi prende palla al limite ed esplode il mancino: la sfera si stampa ancora sul palo. Al 69' si fa vedere anche il Betis, Sergi Roberto perde palla a centrocampo e serve involontariamente Nahuel che prova col destro dal limite, conclusione alta. Dall'altra parte ancora Messi protagonista su calcio piazzato ma la sua conclusione, dal vertice basso dell'area, termina alta di nulla. Poco dopo il numero dieci mette a tu per tu il neo-entrato Vidal con Adan ma l'estremo ospite esce con i tempi giusti e salva i suoi.

All'81' altro legno di Messi, il terzo, con la Pulce che scambia con Busquets e lascia partire un missile terra-aria dal limite che si stampa sul palo. Poco dopo ancora il numero dieci prova col sinistro a giro dal limite, palla smorzata da un difensore e facile preda di Adan. E' l'ultima emozione del match: non stecca alla prima il Barcellona che batte 2-0 il Betis Siviglia.