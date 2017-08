Liga - Vincono Real Madrid e Barcellona, stecca l'Atletico

Questa sera i due posticipi tra Levante-Villarreal e Malaga-Eibar chiuderanno la prima giornata della Liga che riparte con le solite certezze e qualche sorpresa. Nessun problema, quindi, per Real Madrid e Barcellona che battono rispettivamente 3-0 il Deportivo La Coruna fuori casa e 2-0 il Betis in casa. Stecca invece l'Atletico Madrid che va sotto di due reti contro il Girona ma poi rimonta nel finale di gara. Delusione anche per Siviglia e Athletic Bilbao che pareggiano in casa contro Espanyol e il neo-promosso Getafe mentre sorride la Real Sociedad grazie alla grande vittoria in rimonta sul campo del Celta Vigo. Successi di misura anche per Leganes e Valencia negli anticipi di venerdì ma vediamo tutto con ordine.

Prima giornata, dunque senza problemi per Barcellona e Real Madrid: aprono i Catalani che al Camp Nou, in un'atmosfera da brividi, battono il Betis di Setien grazie all'autorete di Tosca a il gol di Sergi Roberto nella prima frazione di gioco. Messi protagonista anche senza segnare con il numero dieci che colpisce tre legni nel corso della partita. La squadra di Valverde chiama e quella di Zidane risponde per le rime, anzi fa meglio battendo 0-3 il Deportivo La Coruna: sfida che si sblocca subito con Bale che da pochi passi insacca dopo un tiro sbagliato di Benzema. Il raddoppio è merito di Marcelo che va via sulla fascia sinistra e mette dentro per Casemiro che da due passi non sbaglia mentre a chiudere la pratica ci pensa Kroos con un destro piazzato dall'interno dell'area. Nel finale di gara rigore sbagliato da Andone e rosso per Sergio Ramos.

Buona la prima per il Barcellona che sconfigge il Real Betis 2-0 (Fonte foto: Sky Sports)

Stecca invece l'Atletico Madrid che non va oltre il 2-2 sul campo del neo-promosso Girona: match subito in salita per gli uomini di Simeone che vanno sotto di due reti per mano di Stuani che, nel giro di tre minuti, realizza una doppietta di testa. I Colchoneros, nella ripresa, rimangono anche in dieci per il doppio giallo a Griezmann ma nel finale, con la forza dei nervi, trovano il pareggio grazie alle reti di Correa e Gimenez. Pareggio casalingo per il nuovo Siviglia di Edoardo Berizzo che al Sanchez Pizjuan non va oltre l'1-1 contro l'Espanyol: succede tutto nel primo tempo con i padroni di casa che passano in vantaggio con Lenglet ma vengono raggiunti poco dopo da Leo Baptistao, nel finale rosso a Banega nella prima dopo il suo ritorno.

L'Atletico Madrid rimonta nel finale il Girona: 2-2 al Municipal (Fonte foto: Daily Mirror)

Spettacolo al Balaidos dove la Real Sociedad batte in rimonta il Celta Vigo 2-3: partita vibrante dopo pochi minuti di gioco quando Maxi Gomez porta avanti i padroni di casa grazie a una girata in area ma, qualche istante più tardi, arriva il pari dei Baschi con Oyarzabal che sfrutta un errore difensivo e dal limite pareggia i conti. Nella ripresa i Galiziani tornano in vantaggio sempre con Maxi Gomez ma, negli ultimi dieci minuti, la Real Sociedad prima pareggia con Juanmi e poi trova il gol vittoria grazie al rigore trasformato da Willian Jose. Termina senza reti, invece, la sfida tra Athletic Bilbao e Getafe mentre negli anticipi del venerdì vincono Leganes e Valencia che battono 1-0 Alaves e Las Palmas grazie ai gol di Appelt Pires e Zaza.

