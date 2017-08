Barcellona - Giovedì ultimo affondo per Coutinho, spuntano Naby Keita e Goretzka

Mancano dieci giorni alla fine del calciomercato e il Barcellona è ancora a mani vuote. Dopo la partenza di Neymar, infatti, il club catalano ha reinvestito solo 40 dei 222 milioni ricevuti dal Psg per prelevare Paulinho con annesse polemiche e malumori da parte della piazza che, nonostante il buon inizio di campionato, è preoccupata per il mercato fin qui deludente del Barca. Mancano solo dieci giorni e i dirigenti azulgrana devono sbrigarsi per regalare a Valverde almeno due rinforzi che possano permettere al Barcellona di essere competitivo su tutti i fronti.

Il club, al momento, deve fare i conti con una situazione di stallo per quanto concerne Dembelè ma la sensazione è che l'affare possa andare in porto per 130 milioni visto che c'è già l'accordo col francese che, intanto, rimane fuori rosa. Discorso diverso e più complicato per Philippe Coutinho, il Liverpool rimane fermo nella sua posizione e nei giorni scorsi, fanno sapere dall'Inghilterra, ha rifiutato un'offerta di 130 milioni di euro da parte del Barcellona. Il brasiliano è l'obiettivo prioritario dei Cules ed ecco perché, secondo il Mundo Deportivo, il club catalano è pronto all’ennesimo affondo per il trequartista del Liverpool. L’offerta potrebbe essere presentata al club inglese in concomitanza dei sorteggi della Champions League, ossia giovedì.

Intanto, come riporta sempre il Mundo Deportivo, sono spuntati due nuovi nomi nella lunga lista dei possibili acquisti del Barcellona: Naby Keita e Goretzka. Si sono affrontati alla prima giornata di Bundesliga lo scorso week-end con lo Schalke 04 che ha trionfato per 2-0 e, secondo il quotidiano Catalano, alla Veltins Arena di Gelsenkirchen sarebbero stati avvistati il DS Robert Fernandez e il suo braccio destro Urbano Ortega per visionare, appunto, i due calciatori. Semplice interesse o qualcosa di più? Sta di fatto che entrambi sono quasi irraggiungibili con il primo che è stato corteggiato a lungo dal Liverpool questa estate, con i Reds che hanno offerto anche 83 milioni di euro, ma nulla da fare visto che il Lipsia non lo cede per meno di 100 milioni di euro. Sul difensore dello Schalke 04, invece, ci sarebbe già il Bayern Monaco che vorrebbe portarlo all'Allianz Arena la prossima stagione.

Analizzando, poi, le statistiche dei singoli giocatori, Naby Keita, classe 95', è un profilo versatile, capace di giostrare a centrocampo sia da mezzala che da vertice basso. Inoltre è bravo tecnicamente e abile nel palleggio, fa del dinamismo e dell'intensità i suoi punti di forza: la scorsa stagione, la prima con la maglia del Lipsia, ha realizzato otto reti e sei assist in trentadue presenze. Leon Goretzka, anche lui classe 95', è un centrocampista centrale che però è anche in grado di agire da trequartista e da esterno di centrocampo. Gioca con lo Schalke 04 da cinque anni, con 15 reti in 118 presenze all'attivo.