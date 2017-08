Real Madrid, il Trofeo Bernabeu occasione per i giovani e per rivedere Ronaldo

Cristiano Ronaldo. Fonte: Alex Caparros/Getty Images

Si disputa stasera (ore 22.45) un classico della pretemporada del Real Madrid. Il trofeo Santiago Bernabeu, dedicato alla memoria del grande presidente del club merengue, che i blancos giocheranno contro la Fiorentina di Stefano Pioli, reduce da una prima di campionato disastrosa a San Siro con l'Inter. Sponda Real, sarà l'occasione di rivedere all'opera Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese, a riposo fino a due settimane fa dopo le fatiche della Confederations Cup, aveva ritrovato il campo e il gol nella gara d'andata di Supercoppa di Spagna, al Camp Nou, contro il Barcellona (1-3), salvo farsi espellere e squalificare per cinque turni.

Due dei quali già scontati (uno al ritorno e uno al Riazòr di La Coruna per la prima in Liga), nonostante la rabbia e gli sfoghi del lusitano, che ha più volte affermato di essere vittima di una persecuzione arbitrale. CR7 sarà tra i pochi big in campo stasera dal primo minuto, dopo aver solo assaggiato l'odore delle competizioni ufficiali contro Manchester United e Barça. Diversi i giovani annunciati in formazione per il Madrid: davanti a Kiko Casilla in porta, che darà il cambio a un Keylor Navas tornato tra i beniamini dell'aficiòn, ci saranno Nacho e Sergio Ramos come centrali di difesa. Il capitano, espulso nel finale di La Coruna, non sarà infatti disponibile per la prossima gara di campionato contro il Valencia. Sugli esterni ecco i giovani Achraf e Theo Hernandez, il francese ex Atletico sostituto dell'inamovibile Marcelo. A centrocampo spazio al canterano Marcos Llorente, nel ruolo di Casemiro, al nuovo acquisto Dani Ceballos, e a Marco Asensio, gioiellino della Casa Blanca. In avanti, Lucas Vazquez, Ronaldo e Borja Mayoral, centravanti prodotto del settore giovanile merengue. Assente Jesus Vallejo, centrale difensivo attualmente ai box per infortunio, mentre i riflettori saranno puntati in particolar modo su Theo, Llorente e Ceballos. Hernandez e l'ex Betis rappresentano infatti i principali acquisti di un Real che non ha stravolto la squadra del doblete de oro, anzi si è limitata a cedere pezzi importanti tra le "seconde linee", come Alvaro Morata e James Rodriguez. L'ex Atletico, l'anno scorso in forza all'Alavès, dovrà provare a ripetere quanto fatto vedere nei Paesi Baschi, mentre Dani Ceballos si candida al ruolo di giocatore di rotazione a centrocampo, il miglior reparto del Real (Casemiro, Modric e Kroos titolari, Isco sinora utilizzato come trequartista, Kovacic riserva di lusso).

Interessante anche valutare la prova di Marcos Llorente, attualmente chiuso dai fenomeni che gli sono davanti nelle gerarchie della mediana blanca, e cercato negli ultimi giorni dai cugini colchoneros dell'Atletico Madrid. Il Real non vuole però privarsi del suo giovane volante, non avendo peraltro necessità di fare cassa (200 milioni l'ammontare della clausola rescissoria del biondo centrocampista), nella speranza di farlo crescere come accaduto con Marco Asensio, ormai un quasi titolare della squadra di Zinedine Zidane. Proprio il tecnico della Casa Blanca ha parlato ieri in conferenza stampa, presentando la gara contro la Viola: "Si tratta di una gara importante per i nostri tifosi - le sue parole - dopo la prima giornata di Liga proveremo a ottenere un buon risultato e a giocare bene. Sarà soprattutto importante dare minuti a chi ha giocato meno. Vogliamo che il trofeo rimanga qui, a casa, e cercheremo di fare il meglio possibile. La squadra sta bene dal punto di vista fisico, così come Cristiano Ronaldo, che giocherà dall'inizio alla fine. Speriamo che i tifosi accorrano in massa allo stadio per seguirci durante la partita. Ripeto, faremo del nostro meglio per aggiudicarci il trofeo. Vogliamo continuare sulla stessa falsariga di questo inizio di stagione. E' stato un ottimo avvio, ma sappiamo che la temporada è molto lunga. Abbiamo appena cominciato la Liga, saranno 38 giornate che richiederanno uno sforzo tremendo. Per ora siamo soddisfatti di quanto stiamo facendo. Vogliamo continuare così, soprattutto per quanto riguarda la qualità del gioco". Solo panchina (in alcuni casi tribuna) per Isco, Kroos, Modric, Casemiro, Bale, Benzema, Marcelo, Carvajàl, tutti preservati per il match contro il Valencia, mentre sono ancora da valutare le condizioni di Raphael Varane.