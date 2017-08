Barcellona - Tutto su Coutinho: pronti 150 milioni

La vicenda Coutinho si arricchisce di un'altra puntata ma questa potrebbe essere quella finale. Secondo Sky Sports il Barcellona è pronto ad offrire 138 milioni di sterline, ossia 150 milioni di euro, di cui 101 milioni iniziali + 37 di bonus, legati alle presenze in Champions League, per strappare il brasiliano al Liverpool. "Philippe non è mai stato più determinato a lasciare il Liverpool e sostenere che il Barcellona stia pensando di tirarsi indietro è una vera assurdità. Hanno puntato tutto e messo le carte in tavola e non molleranno mai la battaglia", questo avrebbe confidato una non meglio precisata fonte spagnola a Sky Sports News che, ovviamente, ha riportato subito la notizia.

La volontà del giocatore, poi, non è un segreto, Coutinho ha sempre manifestato il suo desiderio di giocare nel Barcellona ma il Liverpool, in precedenza, aveva rispedito al mittente già due cospicue offerte. Una notizia, quella riportata, che non farà per niente piacere a Klopp che nella conferenza stampa di ieri, in vista del match di Champions League di stasera contro l'Hoffenheim, si era espresso cosi: "Fra me e Coutinho non ci sono problemi, a situazione non è cambiata e quando rientrerà, lo accoglierò a braccia aperte". Il problema è proprio questo: tornerà mai il brasiliano ad allenarsi con il Liverpool?

In questo momento il giocatore è alle prese con un virus influenzale ma in realtà secondo il Daily Mail, dietro al rifiuto di lavorare con i compagni e agli ordini dell'allenatore, potrebbe esserci la voglia di cambiare aria e trasferirsi in Catalogna. Lo stesso Klopp, poi, è stato scettico sulle probabilità di averlo in campo domenica ad Anfield per la sfida contro l'Arsenal. Il Barcellona incombe e questa volta il muro del Liverpool potrebbe seriamente cadere liberando, così, la strada a Coutinho verso il Camp Nou.