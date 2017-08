Barcellona - Arriva Dembelè per 150 milioni di euro, ottimismo per Coutinho

Barcellona - Arriva Dembelè per 150 milioni, ottimismo per Coutinho

Manca solo l'ufficialità ma Ousmane Dembelè è praticamente un nuovo giocatore del Barcellona. Secondo Bein Sports la lunga ed estenuante trattativa tra il club Catalano e il Borussia Dortmund si è chiusa positivamente in quel di Monaco prima dei sorteggi di Champions League. Sorteggi in cui il Barcellona ha pescato la Juventus mentre i tedeschi se la vedranno contro Real Madrid e Tottenham. Insomma, tutto fatto per l'approdo del classe 97' al Camp Nou con le cifre che sono da capogiro: il giocatore lascerà il club Tedesco per 120 milioni di euro più 30 di bonus e firmerà invece un contratto quinquennale diventando il quarto acquisto del Barca in questa sessione di calciomercato dopo Semedo, Deulofeu e Paulinho.

Non è finita qui perché Dembelè diventerà anche il secondo giocatore più costoso della storia dopo Neymar e, allo stesso tempo, l'acquisto più caro della storia del Barcellona precedendo lo stesso Neymar, Suarez, Ibrahimovic e Villa. Dall'altra parte una plusvalenza record sia per il Borussia Dortmund che per il Rennes con i Tedeschi che guadagnano 135 milioni, avendo pagato il giocatore solo 15 milioni la scorsa stagione, mentre al club francese entreranno 40 milioni nelle casse visto che il club Transalpino aveva ottenuto il 25% su un'eventuale futura rivendita del giocatore. Detto e fatto con 37.5 milioni tondi tondi che saranno versati nelle casse del Rennes.

L'ufficialità dovrebbe arrivare nell'immediato anche se il Borussia Dortmund, nella conferenza tenuta questa mattina dal direttore generale Hans-Joachim Watzke, ha confermato lo stato avanzato della trattativa ma non la sua conclusione: "Dembélé al Barcellona? Siamo sulla strada giusta ma non è ancora finita". L'ormai certo arrivo di Dembelè non preclude affatto quello di Coutinho anzi, nelle ultime ore, si sono intensificati i contatti tra Barcellona e Liverpool con il giocatore che spinge per vestire Blaugrana dopo aver saltato il doppio confronto con l'Hoffenheim in Champions e le due giornate di campionato con Watford e Crystal Palace. Secondo il Mundo Deportivo, infatti, il Barca è pronto a sferrare l'ultima decisiva offerta di 150 milioni per l'ex Inter, il Liverpool pare rassegnato a perdere il brasiliano dopo aver rifiutato tre offerte nelle scorse settimane.