Barcellona, adesso è ufficiale: arriva Dembélé

Centocinque milioni di euro più svariati bonus. E' questa la cifra che il Barcellona verserà nelle casse del Borussia Dortmund per l'approdo in blaugrana di Ousmane Dembélé. Adesso è ufficiale, l'esterno offensivo francese, classe 1997, sarà l'erede di Neymar in Catalogna. Il giocatore - come recita il comunicato apparso qualche minuto fa sul sito della società iberica - firmerà un contratto di cinque anni, sul quale verrà apposta anche la solita clausola rescissoria, fissata a 400 milioni di euro.

Sempre tramite il comunicato del Barcellona si evince che il calciatore arriverà in Spagna domenica ed effettuerà le visite mediche di rito lunedì mattina. Sempre lunedì ci saranno ulteriori aggiornamenti per ciò che riguarda la presentazione dell'ex calciatore del Borussia Dortmund.

Il francese sarà formalmente il sostituto di Neymar, ceduto qualche giorno fa al Paris Saint-Germain, e metterà le sue qualità di dribbling, velocità e tecnica al servizio di Messi e Suarez, componendo un trio discretamente complementare da mettere al servizio di Ernesto Valverde. Il ventenne - chiude il comunicato - ha inoltre giocato già sette gare con la Nazionale francese e si unirà ai connazionali Umtiti e Digne.